Für Solidarität und Gerechtigkeit

Dort hatten sich bereits mehrere hundert Menschen versammelt, um durch ihre Anwesenheit deutlich zu machen, dass das Streiten für Arbeitnehmerrechte aktueller denn je ist. „Wir sollten den 1. Mai nutzen, um Krach für mehr Gerechtigkeit zu schlagen“, sagte später der Hauptredner der Kundgebung, der Marburger Professor Franz Segbers.

Er sieht die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriften, die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer werden. Mitte der 1970-er Jahre habe es keine Armut mehr in Deutschland gegeben, „aber die Armut ist zurück“, sagte Segbers.

Die Hungerlöhne von heute sind die Ursache für die Armutsrenten von morgen

Die Ursache dafür sieht er in einem „Ellenbogenkapitalismus“, der zu der Wirtschaftskrise vor zehn Jahren geführt habe. Deren Folgen seien noch nicht überwunden. Zwar gebe es immer mehr Arbeitsplätze, „aber die Arbeit, die wächst, ist schlecht!“ „Wir brauchen einen Mindestlohn, der wirklich vor Armut schützt.“ Zu viele Menschen würden zu nicht auskömmlichen Löhnen arbeiten, damit öffne die Politik die Tür für die Altersarmut. „Die Hungerlöhne von heute sind die Ursache für die Armutsrenten von morgen“, stellte der Redner fest.

Die Politiker erinnerte er an den Artikel 38 der Hessischen Verfassung, in der es heißt: „Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs zu dienen. Zu diesem Zweck hat das Gesetz die Maßnahmen anzuordnen, die erforderlich sind, um die Erzeugung, Herstellung und Verteilung sinnvoll zu lenken und jedermann einen gerechten Anteil an dem wirtschaftlichen Ergebnis aller Arbeit zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen.“

Diese Verfassung gelte es zu verteidigen, sagte Segbers. Und weiter: „Deshalb muss sich der Reichtum nützlich machen für die Wohlfahrt aller.“

Dass Solidarität kein Schlagwort sein dürfe, sondern gelebt werden müsse und so zum Erfolg führe, machte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Herborn, Hans-Peter Wieth an zwei Beispielen deutlich. Solidarisch habe die IG Metall bundesweit durchgesetzt, dass Beschäftigte, wenn sie beispielsweise einen Angehörigen pflegen wollten, nicht bei ihrem Chef um eine Lösung betteln müssten. Bei Rittal in Herborn habe der Betriebsrat durch solidarisches Handeln einen Sozialplan verhandelt, der die Betroffenen um 40 bis 50 Prozent besser stelle als diejenigen, die in anderen Betrieben des Unternehmens gleich die weiße Fahne gehisst hätten.

Gemeinsam, so Wieth, müsse man auch gegen die neuen Nazis vorgehen. „Wir müssen immer dann aufstehen, wenn sie sich zu Wort melden.“ Wer die AfD wähle, müsse zur Kenntnis nehmen, dass für diese Partei Gewerkschaften etwas sind, das man nicht braucht. Zuvor hatte Segbers bezüglich der AfD bereits festgestellt: „Lassen wir uns nicht blenden. Diese Partei wird für Arbeitnehmer nichts tun.“ Sie spalte unsere Gesellschaft und säe Hass und Rassismus.

Als Gastredner stellte Wolfgang Schuster (SPD), Landrat des Lahn-Dill-Kreises, fest: „Tarifverträge sind wichtig für die Demokratie.“ Er forderte alle Arbeitnehmer auf, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren. Arbeitgeber sollten das in ihren Verbänden tun. Unanständige Löhne gebe es überall dort, wo es keine Tarifbindung mehr gebe. An Arbeitnehmer und Arbeitgeber appellierte Schuster: „Lasst uns einen Pakt der Anständigen gründen!“

Herborns Bürgermeister Hans Benner (SPD) konstatierte ein Auseinanderdriften der Gesellschaft. Um die Probleme zu lösen, bedürfe es aber der Solidarität. „Deshalb ist es wichtig, dass wir starke Gewerkschaften in Deutschland haben“, sagte Benner.