Industriekultur in Mittelhessen sichtbar machen

Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 95.000 Euro. „Für das Kooperationsprojekt haben sich alle sieben in Mittelhessen liegenden LEADER-Regionen (Burgwald-Ederbergland, GießenerLand (Federführung), Lahn-Dill-Bergland, Lahn-Dill-Wetzlar, Limburg-Weilburg, Marburger Land und Vogelsberg) zusammen getan“, berichtete Anette Kurth, Regionalmanagerin des Vereins Region GießenerLand. Die Kofinanzierung in Höhe von 55.000 € stellten die Landkreise Gießen, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf, der Vogelsbergkreis, die Städte Gießen, Marburg, Wetzlar, Limburg zusammen mit dem IHK-Verbund Mittelhessen und dem durchführenden Verein Mittelhessen zur Verfügung.

Ullrich stellte das Projekt genauer vor: Als Grundlage für die App habe der Arbeitskreis Industriekultur Mittelhessen seit 2013 um die 300 Objekte und Orte in der Region ausgesucht, die in einer von Prof. Dr. Otto Volk, Leiter des Arbeitskreises, erstellten Online-Datenbank bereits abrufbar seien. App-Nutzer sollen sich so eine individuelle Route nach Freizeit und Interesse gestalten können.

Ausgewählte Objekte sollen Schilder erhalten, um das Thema besser bewusst zu machen: „Viele Menschen fahren täglich an Gebäuden vorbei, deren Funktion ihnen unbekannt ist. Hier gilt das Goethe-Zitat ‚man sieht nur, was man kennt.‘“, erklärte Manuel Heinrich, der Projektverantwortliche im Regionalmanagement Mittelhessen, die Vorgehensweise. Zudem sollen Faltblätter die thematische Breite von Bergbau über Eisen und Stahl, Steine und Erden, Energie- und Wasserversorgung, Transport und Verkehr bis zur Architektur des Industriezeitalters erschließen. Umgesetzt werde das Projekt durch ein Projektmanagement, für das der Verein Mittelhessen nach einer Ausschreibung Kay Hörster gewinnen konnte.

Das Thema vereint bereits jetzt ein starkes Netzwerk von Kommunen, Museen, Vereinen, Kultureinrichtungen und Initiativen, aber auch den mittelhessischen Hochschulen sowie zahlreichen Unternehmen. „Ihre Vertreter sind Ideengeber, Netzwerker und Multiplikatoren in Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft sowie der öffentlichen Verwaltung“, so Hörster, der berichtete, dass man für die Umsetzung auf heimische Dienstleister vertraue. „Wir wollen die Industriekultur in Mittelhessen langfristig als regionales Gemeinschaftsprojekt etablieren“, formuliert Dr. Ullrich abschließend das Ziel des auf zwei Jahre angelegten Projekts. Die ersten Tage der Industriekultur Mittelhessen 2017 und zahlreiche Veranstaltungen seitdem in allen fünf Landkreisen konnten das Interesse an der Thematik bei Unternehmen, Institutionen und vor allem der Bevölkerung belegen.

Die Europäische Union und das Land Hessen unterstützen ländliche Regionen mit speziellen Förderprogrammen, die als Anschubfinanzierung für eigenständige Regionalentwicklungen gedacht sind. Eines dieser Programme ist Leader, die Abkürzung steht für die aus dem Französischen übersetzte Bedeutung „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Damit fördert die Europäische Union seit 1991 Projekte, in die sich Bürger sowie Institutionen direkt vor Ort einbringen und zur nachhaltigen Stärkung ländlicher Räume beitragen können. (red)