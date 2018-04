Loewe wird neuer IHK-Geschäftsführer

Dies habe die Vollversammlung in ihrer jüngsten Sitzung in Wetzlar auf Vorschlag der Findungskommission und des Präsidiums einstimmig beschlossen, teilte die IHK am Freitag mit.

Loewe tritt damit die Nachfolge von Andreas Tielmann an, der zum 30. Juni 2019 in den Ruhestand treten wird. Tielmann war dann 29 Jahre Geschäftsführer der IHK – aktuell ist bei deutschen IHKn niemand länger Chef.

Interessenvertretung von 23 000 Betrieben

Diplom-Betriebswirt Burghard Loewe, 1957 in Greifswald geboren, ist bereits seit 1990 in verschiedenen Positionen für die IHK Lahn-Dill tätig, unter anderem als Leiter der Geschäftsstelle in Biedenkopf.

Seit 2009 ist er der Stellvertreter von Hauptgeschäftsführer Andreas Tielmann. Zuvor war Loewe ab 1985 stellvertretender und dann Geschäftsführer der Auslandshandelskammer in Guatemala, für die zentralamerikanischen Länder Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama.

Zurzeit verantwortet Loewe bei der IHK Lahn-Dill die Geschäftsfelder Standortpolitik, Innovation und Umwelt. Für die Themen Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit ist er Federführer des Hessischen Industrie- und Handelskammertages.

Die IHK Lahn-Dill ist die Interessenvertretung von rund 23 000 Unternehmen in Industrie, Handel sowie Dienstleistung im Lahn-Dill-Kreis, dem Altkreis Biedenkopf und den Gemeinden Biebertal und Wettenberg im Landkreis Gießen. Dahinter stecken rund 70 Prozent der regionalen Wirtschaftskraft. Der Rest sind Handwerk und Freiberufler. (red/jli)