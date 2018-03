Politik beraten und netzwerken

Kürzlich hat der Wirtschaftsrat Dillenburg-Wetzlar ein Unternehmerfrühstück bei der Firma Besoplan GmbH in Haiger veranstaltet. Wir haben Frank Lohse (Cenario Solutions GmbH), Sprecher des Wirtschaftsrat in der Sektion Dillenburg-Wetzlar danach befragt.

Was wird besprochen?

Frank Lohse: Wir treffen uns fünf bis sechsmal im Jahr zu Früh- oder Abendveranstaltungen und diskutieren aktuelle Themen, zum Beispiel jetzt das neue Datenschutzgesetz. Zum inhaltlichen Austausch, dem Wissenstransfer, kommt dann noch das Netzwerken: Kontakte knüpfen, von Erfahrungen eines anderen profitieren und umgekehrt.

Wer sind die Mitglieder?

Zurzeit gibt es in unserer Sektion 16 Mitglieder, alles Geschäftsführer, CEO oder Eigentümer heimischer Unternehmen. Die Größenordnung ist sehr unterschiedlich – von großen Unternehmen bis hin zum Einzelunternehmer.

Dürfen interessierte Unternehmer teilnehmen?

Zu dieser Veranstaltung sind Gäste, also Unternehmer, Mitarbeiter in Führungspositionen, die Nichtmitglieder sind, nach vorheriger telefonischer Anmeldung gerne dabei. Sie sind willkommen, denn so besteht die Möglichkeit, den Wirtschaftsrat kennenzulernen und zu erweitern.

Weitere Termine der Sektion Dillenburg-Wetzlar:

Am 19. März Unternehmerfrühstück bei Firma Pulverich in Dietzhölztal (Gemeindezentrum freie evangelische Gemeinde) mit Impuls-Vortrag „Nachfolge“.

Am 18. April, 18.30 Uhr Kulturstation Wetzlar, Diskussion „Überregulierungen behindern mittelständische Unternehmen, Berichte aus der Praxis.“ (wes)