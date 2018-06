Steuern mindern Investitionskraft

Fred Schneider befürchtete, bei den Bürgern könnte, ausgehend von den positiven Schlagzeilen der jüngsten Jahreshauptversammlungen, der Eindruck entstehen, dass das Handwerk im Geld badet. Denn da würde von guter Auslastung, steigenden Umsätzen und längeren Wartezeiten im Handwerk berichtet.

Fred Schneider sieht auch für das Handwerk die Notwendigkeit, den digitalen Wandel zu gestalten

Diese Meldungen würden sowohl die Politiker als auch die „Oberen“ im Handwerk gerne weiterverbreiten. Doch die Wirklichkeit sehe anders aus, denn das meiste vom Honig bleibe in der Hemisphäre hängen. Zwar würden die Steuereinnahmen sprudeln, der Wirtschaft gehe es glänzend, die Arbeitslosenquote sei so gering wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr und die Sozialkassen schrieben Milliardenüberschüsse.

Gleichzeitig aber, so der Kreishandwerksmeister, zeigten jüngste Studien, dass die Abgabenbelastung in Deutschland weltweit am höchsten sei. Die hohen Unternehmenssteuern minderten die Investitionskraft der Handwerksbetriebe. Gerade in Zeiten des digitalen Wandels seien Investitionen in neue Technologien aber wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks zu erhalten. Auch eine nachhaltige Entlastung der Arbeitnehmer, um die Binnennachfrage zu stärken, sei längst überfällig. Laut Fred Schneider ist es jetzt an der Zeit, zukunftsorientierte Reformen anzupacken.

Kritisch bemängelte der Kreishandwerksmeister, dass permanent neue Stellen geschaffen würden, die aber keine Produktivität hervorbrächten. Hier führte er die zunehmenden bürokratischen Auflagen an, die er als zunehmende Kontrolle seitens des Staates empfindet.

Diese Kontrolle koste einen Haufen Geld, der wiederum von Unproduktiven verwaltet und kontrolliert werden müsse. So seien mittlerweile in einigen Handwerken die Gewinnmargen so gering, dass die Jahresteuerungsrate höher sei als wie die erwirtschafteten Gewinne. Hier stelle sich die Frage: „Wie soll dann noch investiert und wie langfristig soll das Überleben gesichert werden?“

„Umsatz ist nicht alles; vielmehr sollte unten rechts ein dickes Plus stehen“

So bekämen die Aussagen von glücklichen Handwerkern, die mit uferlosen Umsatzsteigerungen auskommen müssen, plötzlich ein ganz anderes Gesicht. Fred Schneider: „Umsatz ist nicht alles. Vielmehr sollte unten rechts ein dickes Plus stehen, um das Überleben des Unternehmens und seiner Mitarbeiter zu sichern.“

Kritisch beleuchtete er auch die Vergabepraxis bei der öffentlichen Hand. Das Verfahren erfordere sehr viel Aufwand und Investitionen, die gerade kleine Betriebe mit um die fünf Mitarbeiter nicht leisten könnten. Fred Schneider forderte von den Politikern, hier Abhilfe zu schaffen.

Geschäftsführer Frank Interthal stellte in seinem Jahresbericht fest, dass in den 13 Innungen 243 Betriebe (249 im Vorjahr) angeschlossen sind. Alter und Todesfälle seien die hauptsächlichen Gründe für die Aufgabe des Betriebes. Insgesamt hätten 70 Auszubildende ihre Gesellenprüfung absolviert, davon hätten 64 ihre Prüfung bestanden. 51 Lehrlinge haben im vergangenen Jahr ihre Zwischenprüfungen abgelegt. Die Gesamtzahl der Lehrlinge hat sich von 268 im Jahr 2016 auf 237 (2017) verringert. Um diesen Veränderungen entgegenzuwirken, engagiert sich das Handwerk bei der Ausbildungs- und Studienmesse in der Hinterlandhalle. Frank Interthal: „Gerade in Zeiten zurückgehender Abgangszahlen ist es für das Handwerk wichtiger denn je, jährlich im März dort vertreten zu sein“.

Unglücklich zeigte sich der Geschäftsführer über den Rückzug der IKK Classic, die ihre Geschäftsstelle im Haus des Handwerks geschlossen hat. Deren Geschäftsführerin Gabriele Graf-Weber verwies auf den mobilen Berater, der Aufgaben der Geschäftsstelle übernehme, sowie auf das digitale Angebot der Kundenberatung.

Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Kassel, Jürgen Müller, hob die zum Teil „ruinösen Wettbewerbe“ bei der Beurteilung der Wirtschafts- und Ertragslage hervor und betonte die großen Herausforderungen, die im Handwerk bevorstünden. Als positiv hob er die Entwicklung in der Frage der Stellung des Meisters in der EU hervor. Für die Gemeinden des Altkreises Biedenkopf überbrachte Bürgermeister Julian Schweitzer (Bad Endbach) deren Grüße.