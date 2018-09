Wie man die Welt rocken kann

Die Mitglieder kamen bei der Firma Christmann und Pfeifer in Breidenbach zusammen. „Das Internet ist das, was die Welt auf den Kopf stellt“, sagte Heinz Kraus vom Kompetenzzentrum für Informationstechnologie (KITE) an der Technischen Hochschule Mittelhessen in seinem Gastvortrag und führte dafür mehrere Belege an. Während traditionelle Marken wie die großen Automobilbauer in den vergangenen Jahren immer mehr an Wert verloren hätten, legten Internetunternehmen wie Google und Facebook kräftig zu.

Pro Sekunde würden 65 000 Suchanfragen bei Google gestellt, zwei Stunden Videomaterial bei YouTube hochgeladen und 6000 Nachrichten bei Twitter geteilt. Damit hätten die sozialen Medien eine enorme Meinungsbildungskraft, erklärte Kraus. Die Basis allen Erfolgs bildeten Daten. „Sie sind der Treibstoff der Virtualisierung“, sagte der Experte. Dank dieser Daten könnten die IT-Unternehmen ihre Leistungen und Produkte so auf die Kunden zuschneiden, dass diese aufgrund des Mehrwerts gar nicht anders könnten, als sie in Anspruch zu nehmen.

Werden verschiedene Mehrwerte gebündelt, spricht man laut Kraus on einem „Business Ecosystem“. „Und mit so einem System können sie den Markt rocken“, ergänzte er. Der Professor gewährte auch einige Einblicke in die Zukunft, sprach von perfekt an den Fuß ihrer Träger angepassten Schuhe, Lebensmittellieferung per Drohne und Autos, die ohne Zutun der Fahrer auf den Straßen unterwegs sind.

Autonomes Fahren verändert Autobau

Am Beispiel des autonomen Fahrens zeigte Kraus, welche Auswirkungen das auch auf andere Bereiche des Lebens haben wird: Knautschzonen, Airbags und Sicherheitssysteme bei Autos würden überflüssig, da es keine Unfälle mehr gibt. Polizisten, die den Verkehr regelten, ebenso, da die Autos dies selbst übernähmen.

Was Digitalisierung schon heute für ein Unternehmen bedeutet, machte Norbert Bender, Teamleiter Mediengestaltung bei C+P Möbelsysteme, deutlich. Rund ein Drittel der 90 000 jährlichen Bestellungen, erreichten sie schon jetzt in elektronischer Form, was für die Verarbeitung optimal sei. Die Daten stünden dann nämlich direkt für alle Prozesse zur Verfügung und müssten nicht erst eingegeben werden, wie das bei einer analogen Papierbestellung der Fall wäre.

Digitalisierung sei aber mehr, als nur die Bereitstellung von Bestelldaten. Es gehe auch um Mitarbeiter und Wissen. Wann immer ein Mitarbeiter aus einem Unternehmen ausscheide, gehe mit ihm auch wertvolles Wissen verloren. Sinnvoll wäre es, dieses Wissen digital bereitzustellen, damit es dem Unternehmen erhalten und auch anderen Mitarbeitern zur Verfügung steht.

Und dann seien da natürlich die Produkte. „Wir wollen unsere Produkte spannender und interessanter machen als die Wettbewerber“, gab Bender zu. Die nötigen Entwicklungsschritte machten sie zwar teurer, aber auch funktionaler.

Smartphones laden ohne jedes Kabel

So verwies Bender auf „smarte Möbel“ wie etwa einen Tisch, der kabellos Verbindungen zwischen auf ihm abgelegten Geräten wie Smartphones und Laptops herstellen und diese bei Bedarf auch gleich laden kann. Schließlich zeigten die Kreativkollegen an drei Beispielen, wie sie verschiedene Unternehmen fit für die Zukunft gemacht haben – sei es durch einen modernen Internetauftritt oder eine verbesserte Außendarstellung.