„Amazon den Kampf ansagen“

Lokaso, das lokale Onlinekaufhaus, haben die Macher kürzlich etwa 70 Interessierten aus Deutschland vorgestellt. Eingeladen hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen.

„Vertreter von Kommunen, Wirtschaftsförderer, Vertreter von Gewerbevereinen oder vom Stadtmarketing waren dabei“, beschreibt Patrik Schulte (Lokaso GmbH) das Teilnehmerfeld. Er hat vor Ort erklärt, wie das regionale Onlinekaufhaus funktioniert und finanziert wird (siehe Kasten).

Referenten kamen von Fachhochschulen oder dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, Unternehmensberatungen sowie Partner aus dem In- und Ausland (Lokaso Spanien/Arnsberg).

Das Thema, wie der Einzelhandel digital wird, beschäftigt den Handel nämlich bundesweit, und auch in Europa, denn, so schildert es Schulte, Amazon sei überall.

Den Umsatz, den der US-Konzern mache, gehe „komplett an der deutschen Handelsstruktur und der Wertschöpfungskette“ vorbei.

„Noch bringt wenigstens DHL die Pakete, aber das machen die auch bald selbst“, prognostiziert der Inhaber der Digitalagentur aus Siegen. Sein Ziel: „Wir wollen mit Lokaso erreichen, dass die Händler vor Ort im Geschäft mit dem Dingen täglichen Bedarfs konkurrenzfähig sind“, sagt Schulte.

Denn Lebensmittel und Co. seien die Dinge, die sich der Internetriese – oder ein anderer – als Nächstes vornehme. Im eigenen Onlinemagazin titelt das Unternehmen deshalb kämpferisch: „Ganze Regionen sagen Amazon & Co. den Kampf an.“

Laut Teilnehmerliste gab wenig bis keine Teilnehmer aus Mittelhessen

Marco Butz (IHK Siegen) mahnt: „Mit 54 Prozent ist gemäß der aktuellen ibi-Handelsstudie der Anteil der kleineren Händler, die über keinen Online-Kanal verfügen, ganz einfach zu groß.“

Das Konzept von „Lokalso“ funktioniere laut Schulte dort, wo es in räumlicher Nähe noch Handel gibt, mit dem man ein gutes Sortiment online zusammenstellen kann. Das kann das Fachgeschäft oder der Filialist sein. Leider seien bei Handelsketten die Kommunikationswege oft lang, bis man auf jemanden treffe, der entscheiden könne, ob man mitmachen will. Grundsätzlich fände Schulte das natürlich gut.

„Man braucht ein großes Portfolio. Die Waren müssen schnell und kostenfrei geliefert werden. Der Preis ist für den Kunden so hoch wie im Handel“, schildert Schulte.

Er selbst hat mit Thimo Eckel die Betreiberfirma Lokaso GmbH in Siegen gegründet. Nach 16 Monaten am Markt berichtet er von etwa 20 Bestellungen am Tag. 4000 Bestellungen seit Start, im Durchschnitt Waren aus zwei verschiedenen Geschäften pro Order.

Damit sei man erfolgreicher als das bundesweit in Medien sehr präsente Konzept der Wuppertaler Einzelhändler: „Die haben nur 1,2 Bestellungen pro Tag und werden gefördert“, sagt Schulte.

Als seine Hausaufgaben bezeichnet Lokaso zwei Punkte: Das Sortiment zu komplettieren und an der Datenqualität zu arbeiten.

Das Siegener Konzept hat bereits Ableger: Arnsberg im Sauerland und Freiburg im Breisgau werden in diesem Jahr ein Lokaso starten.

Vertreter aus dem Westerwaldkreis und aus Bad Laasphe waren beim zweitägigen Symposium vor Ort.

Beim Treffen, an dem auch die teilnehmenden Einzelhändler befragt werden konnten, hat es laut der Teilnehmerliste keine Interessenten aus dem benachbarten Lahn-Dill-Kreis und kaum jemanden aus Mittelhessen gegeben: Weder Industrie- und Handelskammern noch Wirtschaftsförderer, Vertreter von Gewerbevereinen oder Verantwortliche eines Stadtmarketings seien dabei gewesen.

Die Stadt Haiger habe sich das Konzept mal vorstellen lassen. Sie hat aber mit „Haiger handelt“ ein eigenes gestartet, bei dem bislang vier Firmen dabei sind. Es bietet aber keine tagesaktuelle Lieferung und ist nicht versandkostenfrei.

Dabei sieht Schulte für den ländlichen Raum Potenzial, wenn mehrere Kleinstädte zusammenarbeiten: Die Oma auf dem Dorf, die nicht mehr mobil ist, die Familie, die Windeln braucht, aber nur ein Auto hat, die Kundin, die im „bio“ und „regional“ einkaufen möchte, der aber oft die Zeit fehlt – sie alle seien mögliche Kunden eines regionalen Onlinekaufhauses. Schulte: „Entscheidend ist, dass man Betreiber findet, die es vor Ort in die Hand nehmen, Geschäfte zu gewinnen“. Gerade zu Beginn müssten viele Gespräche geführt werden. „Ehrenamtlich ist das nicht zu machen“, so Schulte.

Hintergrund: So funktioniert Lokaso – so wird es finanziert¶

Eine Online-Plattform mit regionalem Bezug: Rund 45 Handelsunternehmen aus Siegen und Umgebung präsentieren derzeit aktiv ihr Sortiment auf der gemeinsamen Lokaso-Plattform.

Die Technologie liefert die Internetagentur Billiton GmbH, die Patrick Schulte seit 21 Jahren in Siegen betreibt.

Gemeinsam mit Thimo Eckel hat Schulte die Lokaso GmbH gegründet. Die Betreiberfirma kümmert sich um Präsentation der Waren im Netz und wickelt den Kauf ab bis zur Lieferung zu den Kunden. Eckel ist Ansprechpartner für potenzielle Betreiber weiterer Lokaso-Regionen.

Wer bis 10 Uhr morgens bestellt, bekommt zwischen 13 und 15 Uhr die Lieferung, wer bis 15 Uhr bestellt, bis 18 und 20 Uhr, gebunden an die Öffnungszeiten der Geschäfte. Denn: Der Kunde bestellt online in verschiedenen Geschäften, der Fahrer holt die Artikel ab, verpackt sie warengerecht, also zum Beispiel gekühlt, und fährt sie zum Kunden.

Händler und Kunden befinden sich deshalb in einem Radius on 15 bis 20 Fahrminuten rund um die Innenstadt. Der Kunde zahlt nur den Handelspreis, die tagesaktuelle Lieferung ist kostenfrei. Die Händler zahlen im Monat rund 200 Euro, um an dem Modell teilnehmen zu können. Wird tatsächlich bei Ihnen bestellt, müssen sie sieben Prozent des Verkaufspreises als Provision an Lokaso zahlen. Kauft der Kunde also für 50 Euro beim Metzger, muss dieser 3,50 Euro an Lokaso zahlen.

Retouren gebe es wenig (unter einem Prozent), zumal die Kunden den Kassenbon bekommen und auch selbst ins Geschäft gehen können – was wiederum die Kunden auch in den Laden lockt. Zusätzlich zum normalen Einkauf des täglichen Bedarfs bietet Lokaso für die Kunden auch Vorschläge für Präsentkörbe, Gutscheine und Geschenksets an. Die Plattform stellt die Händler online vor und hat Waren unter der Rubrik „Typisch Siegen“ zusammengestellt. (wes)