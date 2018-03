Entscheiden über eine Beteiligung

Hintergrund für die Beteiligung ist ein neues Krankenhausgesetz für Hessen, das derzeit gerade erarbeitet wird. Durch dieses Gesetz haben aller Voraussicht nach Kliniken, die sich in einem Verbund mit anderen Krankenhäusern begeben haben, Vorteile bei der Vergabe von Landeszuschüssen für geplante Investitionen.

Die Mandatsträger befassen sich auch mit der Zusammensetzung eines Seniorenbeirats auf Kreisebene

Vorgesehen ist eine Erhöhung des Stammkapitals der Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH um 10 000 Euro. Die Lahn-Dill-Kliniken GmbH soll dann für 10 000 Euro Geschäftsanteile an der Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH kaufen dürfen, was etwa neun Prozent der Anteile entsprechen würde. Damit soll auch die begonnene Zusammenarbeit des Weilburger Krankenhauses mit dem kommunalen Klinikverbund des Nachbarkreises Lahn-Dill gestärkt werden.

Außerdem werden sich die Kreistagsmitglieder in ihrer Sitzung in Steeden mit der Einrichtung und personellen Größe eines Kreisseniorenbeirats befassen. Thema wird auch der Betritt zum Konsortialvertrag der Frankfurt Rhein-Main GmbH sein. Bereits seit Anfang des vergangenen Jahres ist der Kreis mit einem Prozent am Stammkapital dieser Marketinggesellschaft beteiligt.

Aus dem Parlamentsausschuss für Raumordnung, Wirtschaft und Verkehr erwartet der Kreistag einen Bericht zur Einführung eines Jobtickets für alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Darüber hinaus werden die Mandatsträger aus dem selben Fachausschuss über die Details einer möglichen Einführung der Limburg-Weilburg-Card informiert.

Auf der Tagesordnung findet sich außerdem ein Antrag der Fraktion der Linken, der eine Überprüfung der Sterilisationsabteilung des Limburger St.-Vincenz-Krankenhauses durch einen unabhängigen Hygieneexperten zum Ziel hat. Um dies zu erreichen, solle sich Landrat Manfred Michel (CDU) im Verwaltungsrat der Klinikgesellschaft dafür einsetzen.

Die Grünen wollen mit einem Antrag erreichen, dass der Kreis auf kommunalen Flächen kein Glyphosat einsetzt und dafür wirbt, dass andere im Kreisgebiet dies ebenfalls nicht mehr tun.

Wahrscheinlich werden die Mitglieder des Kreistags in Steeden auch noch den Termin für die in diesem Jahr anstehende Landratswahl festlegen. Amtsinhaber Michel tritt nicht mehr zur Wiederwahl an, Seine Amtszeit endet am 31. Dezember dieses Jahres.