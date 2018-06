«Kalte Dusche» für die Industrie: Auftragszahlen gesunken

Statistisches Bundesamt

Das Schnittbild eines Getriebes auf der Hannover Messe in Hannover. Analysten wurden von den April-Daten der Industrie überrascht Foto: Peter Steffen

Wiesbaden (dpa) - In Deutschland ist der Auftragseingang in der Industrie einmal mehr enttäuschend ausgefallen. Die Zahl der neuen Aufträge sei im April um 2,5 Prozent niedriger ausgefallen als im März, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.