Weniger Zeit, mehr Umsatz

„Wir hatten schon ein wenig unsere Befürchtungen wegen des kurzen Weihnachtsgeschäfts“, sagt Jutta Kaps von Porzellan Gerlach in der Altstadt: Zwischen dem ersten und dem vierten Advent – Heiligabend – lagen gerade einmal drei volle Handelswochen. Doch, so stellt Kaps im Rückblick fest: „Es hat alles funktioniert, wir hatten ein gutes und sehr angenehmes Weihnachtsgeschäft.“ Schon vor dem Advent seien maßgefertigte Tischdecken gut gegangen, dann edles Geschirr und Porzellan – und für die Herren: Zubehör für den Grill. Klassisch sei das Geschäft damit gewesen, stellt Kaps fest.

Einen Trend, den sie feststellt, bestätigt auch ihr Nachbar Armin Geist, Inhaber des gleichnamigen Lederwaren-Fachgeschäfts: „Die Zeit wird immer komprimierter.“ Heißt: Die Menschen beginnen immer später damit, ihre Geschenke zu kaufen. Die letzten beiden Adventssamstage seien daher die wichtigsten gewesen. „Aber auch die Tage zwischen den Jahren werden immer bedeutsamer“, so Armin Geist.

Weniger der Umtausch sei hier Treiber als vielmehr der nächste dauerhafte Trend: der zu Geldgeschenken und Gutscheinen. Jene für die Altstadt, sagt Geist, der auch im Vorstand der Interessengemeinschaft Altstadt ist, würden sich zudem zunehmender Beliebtheit erfreuen: „Es ist die Vielfalt, die der Gutschein den Kunden und Beschenkten ermöglicht“, sagt er: Einkaufen oder Schlemmen ist mit dem Gutschein bei allen teilnehmenden Händlern möglich.

Auch Sven Martens, Center-Manager des Forums, hebt die zunehmende Bedeutung von Gutscheinen hervor. Sie hätten dazu beigetragen, dass sich in dem großen Einkaufszentrum im Jahresschnitt die Umsätze erneut erhöht hätten – trotz insgesamt sieben Handelstagen weniger als im Vorjahr. Mit knapp 7,4 Millionen Kunden, rechnet Martens vor, sei die Besucherzahl von 2016 „marginal nicht gehalten“ worden. Er sieht den Grund darin, dass damals noch viele Flüchtlinge im Forum eingekauft hätten. So sei auch zu erklären, dass die durchschnittliche Summe auf den Bons sich gesteigert hätte. Im Weihnachtsgeschäft stellten aber auch die 110 Händler im Forum die Tendenz aus der Altstadt fest: Die letzten beiden Adventswochenenden seien die Umsatzbringer, die ersten „eher wie starke Samstage“, sagt Martens. Es gelte darüber nachzudenken, ob das auf die Gestaltung der Öffnungszeiten in der Adventszeit 2018 Einfluss haben wird. Gespannt sei er mit Blick in die Zukunft, wie sich die Bauarbeiten im Bereich Lahnhof und Bahnhofstraße oder die Ansiedlung des Möbeldiscounters Poco auf die Frequenz im Forum auswirken wird. Entwicklungen wie diese lobt der Center-Manager: „Es tut sich sehr viel in Wetzlar“, weiß Martens, selbst ein bekennender Fan der Altstadt und ihrer Atmosphäre.

Die genießen, so berichten es Geist und Kaps, zunehmend auch Touristen: Wetzlar scheint sich als Ziel von Busfahrten zu Adventsmärkten zu etablieren. „Die Besucher freuen sich, dass es hier noch so viele inhabergeführte Geschäfte gibt“, sagt Geist – und manch einer nehme dann auch mal einen Artikel mit nach Hause. Direkt nach Hause, darauf macht Rita Denk vom Holzwurm aufmerksam, liefern übrigens neben Amazon auch viele heimische Einzelhändler ihre Waren. „Wir haben hier zum Beispiel einen Kaufmannsladen zur Ansicht, den bestellen wir den Kunden gerne“, sagt sie. Denn so schön die Altstadt sei: Dass Menschen das Internet als Alternative zum Kauf in der Innenstadt ansehen, sei unbestreitbar. Sie selbst hat im Weihnachtsgeschäft mit klassischen Artikeln, mit hochwertigen Plüschtieren und Holzspielzeug, gegengehalten. „Und natürlich das Gesellschaftsspiel“, ergänzt sie – das liege noch heute unter vielen Weihnachtsbäumen und sei ein „Bestseller“ für den Spielwaren-Fachhandel. Meist werde das stets im Sommer ausgezeichnete „Spiel des Jahres“ verschenkt.

Beim „Neuling“ in Wetzlar – Ikea – hat sich hingegen der Adventskalender am besten verkauft: Mehr als 14 000 Mal, wie Filialleiter Detlef Boje verrät. „Und wir hätten auch noch mehr verkauft“, erklärt er, doch die Auflage war beschränkt.

Auch er ist zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft sowie der ersten Januarwoche: „Ikea Wetzlar ist ein Ferienhaus“, sagt Boje: Sobald Ferien sind, kommen spürbar mehr Besucher. Sie schätzen, das entnimmt Boje den Feedbackbögen der Kundschaft, die familiäre Atmosphäre des Hauses. Zu dem gehört das Atrium. „Da sind wir aber noch am Üben“, sagt der Haus-Leiter – für Ikea sei solch ein Innenhof noch neu: Vorstellbar sei etwas mehr Weihnachtsmarkt-Atmosphäre. Jetzt aber kommt erst einmal der Frühling ...

