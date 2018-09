„Die Zukunft Mittelhessens gemeinsam gestalten“

Auf seiner Sommerreise durch Mittelhessen hieß Weinmeister die Stadt Herborn als neues Europanetzwerk-Mitglied willkommen und überbrachte persönlich das Mitgliedszertifikat.

„Ihre Stadt pflegt vier Städtepartnerschaften und hat sogar Kontakt zu den europäischen Partnerstädten der Partnerstädte, also höchste Zeit für das Europa-Netzwerk“, eröffnete Staatssekretär Weinmeister das Gespräch mit Bürgermeister Hans Benner (SPD). Nicht nur, dass Herborn 2009 seine europäischen Partnerstädte und deren Partner in der Herborner Erklärung vereinigte – ein Bekenntnis zum gemeinsamen Europa, wie es aktueller nicht sein könnte.

Die mittelalterliche Fachwerkstatt blickt ebenso auf eine lange Geschichte europäischer Verdienste zurück. Beispielsweise war im 17. Jahrhundert einer der wichtigsten Druckereistandorte für Europa in Herborn. Des Weiteren beherbergte Herborn bis 1817 die Hohe Schule, die frühere Academia Nassauensis. Sie war die wichtigste Bildungsstätte der Calvinistisch-Reformierten in Europa. Bedeutendster Student war der Pädagoge Johann Amos Comenius, der Einfluss auf die Entwicklung des europäischen Schulwesens nahm, vor allem auf die Einführung der Schulpflicht und die Abkehr vom Latein hin zum muttersprachlichen Unterricht als Fundament der Volksbildung in ganz Europa. Das englische Parlament, das Königreich Schweden und deutsche Fürsten beauftragten ihn mit Schulreformen, die bis heute wirken. Das EU-Förderprogramm „Comenius“ ist nach ihm benannt. Weiterhin wurde über die Zukunft der Europäischen Union und die Herausforderungen für Städtepartnerschaften in der heutigen Zeit gesprochen. „Die EU ist unser gemeinsames Projekt, das uns Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht hat. Wer verpartnert ist, spricht miteinander“, machte der Staatssekretär deutlich.

„Projekte vor Ort anschauen“

„Mir ist es außerdem wichtig, die Projekte vor Ort anzuschauen, dort wo die EU-Förderung tatsächlich sichtbar geworden ist und vor Ort wirkt, wie auch zu erfahren, welche Herausforderungen die Region beschäftigen“, resümierte Weinmeister seinen Besuch in Herborn. (red)