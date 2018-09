„Wir haben immer ein offenes Ohr für die Kunden“

Mit 21 Jahren Tätigkeit in der Firma Herzberg ist Johannes Paiska das ,,Urgestein“ der Firma und wie seine Kollegen ihn gerne nennen, das ,,Mädchen für Alles“.

Der gelernte Kaufmann im Einzelhandel springt, sobald er gebraucht wird und kann jeden unterstützen, der Hilfe benötigt. Der Vater zweier Kinder deckt alles ab, was es an Aufgaben in der Firma zu verteilen gibt – Gastronomie- und Festgeschäftebelieferung, Bestellungen im Lager, Belieferung von Heimdiensten für Menschen, die zum Beispiel die Getränkekisten nicht mehr selbst tragen können, und auch ab und zu Telefondienst.

Jens Feigenspan hingegen ist erst ein Jahr bei Herzberg Getränke tätig, bringt aber dennoch genauso viel Berufserfahrung mit wie sein Kollege. Der gelernte Brauer arbeitete zuvor 20 Jahre bei der Brauerei Helbig in Weilburg, die von der Firma Herzberg übernommen wurde. Der ebenfalls zweifache Vater war bis 2004 als Brauer aktiv tätig, was ihm jetzt zu Gute komme, da er sich im breitgefächerten Getränkesortiment bestens auskenne. Der 58-Jährige ist zurzeit hauptsächlich im Lager und beim Ausliefern der Getränke tätig.

Bei den Eigenschaften, die als Getränkefahrer wichtig seien, sind sich die beiden einig:,, Man muss auf jeden Fall körperlich sehr belastbar sein, sowie flexibel, da die Arbeitszeiten saisonbedingt von April bis Oktober auch variieren. Die soziale Ader sollte auch ausgeprägt sein. Wir haben immer ein offenes Ohr für unsere Kunden und der professionelle und gute Umgang mit ihnen ist uns sehr wichtig.“

Immer wieder kommen neue Produkte dazu

Natürlich sollte man als Getränkefahrer auch gut fahren können und ortskundig sein, erklären Johannes Paiska und Jens Feigenspan. „Mittlerweile kennen wir die meisten Straßen schon auswendig. Was man in jeden Beruf mitbringen sollte ist außerdem Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Teamfähigkeit.“

Kurz beschrieben sei der Beruf des Getränkefahrers vielfältig, abwechslungsreich und anspruchsvoll, da man über Produkt-, Gebinde- und Sortenvielfalt Bescheid wissen müsse.

Zudem sollte ein Getränkefahrer Kenntnisse über Bier, Heil- und Mineralwasser mitbringen. Immer wieder kommen auch neue Produkte dazu.

Der Beruf sei herausfordernd, betonen die beiden Fahrer – körperlich, geistig und moralisch. All das mache er seit mehr als 20 Jahren so gerne, dass Tage, Wochen und auch Monate sich anfühlen, als würden sie im Flug vergehen, so Paiska. ,,Die Abwechslung und der Umgang mit den verschieden Menschen ist das Beste an unserem Beruf“, meint auch Jens Feigenspan.

Größere Ereignisse wie zum Beispiel das Weilburger Weinfest oder die jährliche Foodtruckmeile in Weilburg beliefern die beiden Getränkefahrer ebenfalls. (hah)