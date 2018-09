10 000 Euro für den Marktflecken

Während einer Feierstunde im hessischen Landtag sind die Preisträger des Wettbewerbs "Aktion Generation - lokale Familien stärken" ausgezeichnet worden - darunter der Marktflecken mit dem Zukunftsforum. Bürgermeister Thomas Scholz (CDU) war mit Vertretern des Zukunftsforums Mengerskirchen in Wiesbaden, wie er dem TAGEBLATT berichtete. "Ich freue mich sehr, dass die Jury und der Sozialminister dieses Wirken und Engagement des Zukunftsforums Mengerskirchen mit der Auszeichnung würdigt", sagte Scholz. Die Kooperation zwischen verschiedenen Institutionen, der TransMIT mit Professor Wolfgang George von der Technischen Hochschule Mittelhessen und die Arbeit aus dem Bildungsforum würden Anerkennung und Wertschätzung finden. "Das Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro wird sowohl in der Arbeit des Bildungsforums wie auch im Zukunftsforum gut eingesetzt", berichtete Scholz. "Ich danke allen Mitwirkenden sehr, sehr herzlich", fügte der Bürgermeister hinzu. Bewerben konnten sich Kommunen sowie Vereine, Verbände und Institutionen. (red)