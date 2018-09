1000 Euro für Nachwuchsarbeit im Tischtennis

Dillenburg Über ihren Sparverein fördert die Sparda-Bank einen Tischtennis-Wochenendkurs in der andro TT-Schule Borussia Düsseldorf für Kinder des DJK SG 58 Dillenburg. Aktuell bietet der Verein 20 Kindern von sieben bis 15 Jahren zweimal in der Woche Trainingsstunden an. Zudem hat er sich Integration auf die Fahnen geschrieben: Ein Großteil der Schüler hat Migrationshintergrund, einige verfügen über einen Flüchtlingsstatus. Für das bevorstehende 60. Jubiläum möchte der Verein dem Nachwuchs ein besonderes Angebot machen: Sie sollen im Club des Tischtennisprofis Timo Boll an einem Wochenendkurs teilnehmen können. Dafür wird auch das Geld der Sparda-Bank verwendet „Unter fachkundiger Anleitung die Spielstärke zu verbessern, und vielleicht sogar einem Idol des Sports zu begegnen, das ist toll. Gerne leisten wir einen Beitrag zu dieser wertvollen Arbeit“, sagte Jan-Daniel Wolfseher, Filialleiter der Sparda-Bank Dillenburg, bei der Übergabe an Vereinsvorsitzenden Mario Milic. (red/Foto: privat)