1000 Euro für TuSpo

Greifenstein-Holzhausen Die Sparda-Bank Hessen fördert die Renovierung der Sportanlage des TuSpo Holzhausen 1920 mit einem Betrag in Höhe von 1000 Euro. Jan-Daniel Wolfseher, Filialleiter in Dillenburg, freute sich beider Übergabe des Schecks an den Vorsitzenden des Fördervereins, Werner Spies, dass seine Bank helfen kann, den Sportlern auf dem Vereinsgelände optimale Trainingsbedingungen bieten zu können. (red)