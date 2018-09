1000 Euro für den Weltladen

DILLENBURG Der Weltladen in Dillenburg hat 1000 Euro von der Sparda Bank Hessen bekommen. Der Leiter der Dillenburger Filiale der Genossenschaftsbank, Jan-Daniel Wolfseher (2. v. r.), übergab anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Weltladens in der Hauptstraße den symbolischen Scheck an (v. l.) Weltladen-Mitarbeiterin Jutta Gerlach, Dr. Friedhelm Ackva, Vorsitzender des Weltladen-Vereins, und Beatrix Schlausch vom Weltladen-Verein. Damit unterstütze die Sparda Bank Hessen das Engagement des Weltladens für fairen Handel und die Förderung von Bildungsprojekten in Entwicklungsländern. Fünf Jahre Weltladen in der Dillenburger Hauptstraße soll am 28. Oktober, am Hubertusmarkt-Sonntag, gefeiert werden. (kaw/Foto: K. Weber)