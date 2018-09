1000 Haushalte kommen schnell ins Internet

Biebertals Erster Beigeordneter Peter Kleiner, Fuat Dalar, Achim Schneider (beide Telekom), Andrea Müller-Lück (Tarifberatung), Stefan Becker (Breitband Gießen), die Firmenvertreter Thomas Schmidt und Mario Rustler sowie Markus Müller vom Bauamt der Gemeinde Biebertal erläuterten vor Ort den jetzt in Angriff genommenen Bauabschnitt.

Peter Kleiner hob hervor: „Schnelles Internet ist heute unverzichtbar und ein wichtiger Standortvorteil für jede Kommune. Ich freue mich, dass der Ausbau zügig vorankommt.“ Nachdem bereits 2700 Haushalte in Fellingshausen, Rodheim-Bieber und Vetzberg von der Telekom mit Breitband versorgt worden sind, würden nun weitere 1000 Haushalte in Frankenbach und Königsberg ans schnelle Internet angeschlossen.

Da der zurzeit strenge Frost den Ausbau etwas verzögern wird, werden erst im Mai die neuen Anschlüsse mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde gebucht werden können. 15 Kilometer Glasfaser wurden verlegt.

Bereits jetzt könnten sich interessierte Kunden unter www.telekom.de im Internet für die neuen Anschlüsse registrieren lassen. Für die Nutzung müssten neue Verträge abgeschlossen oder bereits bestehende angepasst werden. Nähere Informationen zum schnellen Internet gibt es am Dienstag, 6. März, um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Königsberg, Schloss-Straße. Persönliche Beratungen in Königsberg sind am Mittwoch, 7. März, von 16 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle möglich.

Infoveranstaltungen in den Dörfern

In Frankenbach findet eine Infoveranstaltung am Donnerstag, 8. März, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus statt. Bürgersprechstunde ist am Freitag, 9. März, von 16 bis 20 Uhr im Bürgerhaus.

Mehr Infos gibt es im Telekom-Shop im Seltersweg in Gießen und bei „Mattern und Rustler“ im Westpark in Wettenberg. Gewerbliche Kunden können unter & (06 41) 94 46 53 20, Neukunden unter & (08 00) 3 30 30 00, Telekomkunden unter & (08 00) 3 30 10 00 Infos erhalten. (mo)