160 Jahre bei Küster

Lothar Mutz (Niederbiel), Slawomir Gloc (Lich-Langsdorf), Siegfried Würz (Ehringshausen) und Andreas Burkhardt (Schöffengrund) traten als auszubildende Werkzeugmacher mit ihrem damaligen Ausbilder Walter Marx (Solms) in das Unternehmen "Küster Co." ein. Dieser Eintritt kam jedoch erst durch den Konkurs der ehemaligen "Robert Kling Werke" (Albshausen) zustande, durch den wiederum alle Auszubildenden auf die Firmen Leitz, Buderus und Küster aufgeteilt wurden, um ihre Lehre fortsetzen zu können. In jener Zeit gab es bei Küster noch keine Lehrwerkstatt. Durch die Übernahme von acht Azubis wurde eine solche in den damaligen Werkzeugbau integriert.

Die einst als Werkzeugmacher ausgebildeten jungen Leute beließen es nach erfolgreicher Facharbeiterprüfung aber nicht beim erlernten Beruf, sondern bildeten sich zum Handwerksmeister/-Industriemeister, Maschinenbautechniker oder Betriebswirt fort. (red)