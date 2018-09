3000 Euro für die Stadtteilarbeit

Eingeladen hatten Carla Hitz-Zucker, Quartiersmanagerin des Caritasverbandes Wetzlar/Lahn-Dill-Eder, und Nora Schmidt, Koordinatorin der Jugendarbeit Westend der Stadt Wetzlar. "Wir haben von dem Geld unter anderem neue Skateboards, Roller, Helme und Inline Skates für unsere Freizeithalle angeschafft.

Freizeithalle wird stark genutzt

Die Kinder haben sich sehr über die neuen Sachen gefreut und nutzen sie schon fleißig", berichtete Schmidt. 30 bis 50 Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen nutzen zweimal in der Woche das Angebot der Freizeithalle. Sie können sich Spiele ausleihen und damit in der Halle, draußen auf dem Multifunktionsfeld, in der Grünanlage oder im Parkour-Park toben. Betreut werden sie von Jugendamtsmitarbeitern.

"Das Angebot ist sehr beliebt. Wir könnten die Halle jeden Tag öffnen. Leider fehlt uns das Geld für mehr Personal", berichtete Schmidt den Besuchern. (red)