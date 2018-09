3000 Euro für kranke Kinder

Mit Erd- und Planierungsarbeiten fing alles an. Mittlerweile ist die Hermann-Hofmann-Gruppe 50 Jahre in der Region und in verschiedensten Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Rohstoffgewinnung, Umweltschutz und Erzeugung erneuerbarer Energien. Das Betriebsjubiläum wurde im April mit einem Empfang gefeiert, bei dem um Spenden für soziale Zwecke gebeten wurde.

„Der Verein Menschen für Kinder (MfK) liegt uns am Herzen, wir sind schon seit Jahren dabei, waren 2015 Schirmherr der Radtour und deshalb ist es uns eine besondere Freude, heute die 2430 Euro, die wir auf 3000 Euro aufstocken, zu übergeben“, sagte Carmen Hofmann-Ekler, die den symbolischen Scheck zusammen mit Michael Koch überreichte.

Dank gilt den Geburtstagsgästen

Die beiden Geschäftsführer der Unternehmensgruppe dankten besonders den Geburtstagsgästen, die eifrig spendeten. MfK-Vorsitzender Dieter Greilich, der zusammen mit Schriftführer Martin Vogler und Kassierer Jens Hebstreit in das Natursteinwerk in Niederbiel gekommen war, freute sich über das neuerliche Engagement der Hermann-Hofmann-Gruppe: „Unsere Arbeit für kranke Kinder in ganz Deutschland ist umfangreich, vielfältig und sehr wichtig und es sind Menschen wie Sie, die uns mit ihrem Interesse und ihrem sozialen Engagement voran bringen und immer wieder motivieren.“ (hp)