5000 Euro helfen Schülern

Knapp 60 Erst- bis Viertklässler besuchen täglich die Hausaufgabenhilfe und Nachmittagsbetreuung in Dalheim, berichtete Schulleiterin Carola Arnold-Zschöck. Auch einige der 34 Flüchtlingskinder aus zwei Deutsch-Intensivklassen, die in diesem Schuljahr an der Dalheimschule eingerichtet wurden, werden die Betreuung künftig besuchen. Weil darüber hinaus die täglichen Betreuungszeiten mit AGs von Computer bis Entspannung bis 17 Uhr stark ausgeweitet worden seien, komme die Unterstützung durch Bosch Thermotechnik für den Förderverein wie gerufen, sagte Arnold-Zschöck.

Viele Kinder mit Migrationshintergrund

Eine kostenlose Hausaufgabenhilfe bietet der Türkisch Islamische Kulturverein Ditib schon seit dem Jahr 2000 an. Vor vier Jahren sei das Angebot grundlegend neu aufgestellt und professionalisiert worden, berichtete der Vorsitzende Hüseyin Demirel. 75 Kinder unter anderem von der August-Bebel- und der Geschwister-Scholl-Schule seien angemeldet. Zu den Betreuungstagen Montag, Mittwoch und Freitag kämen durchschnittlich 25 - viele mit Migrationshintergrund: neben deutschen und türkischen Kindern unter anderem auch Bosnier und Rumänen, sagte Demirel. Die meisten seien im Alter zwischen zehn und 16. Neben Grundschülern kämen aber genauso Oberstufenschüler. Für alle stehen drei vollausgestattete Klassenräume und sechs Lehrkräfte zur Verfügung, finanziert allein durch Spenden. Der Unterricht in allen Fächern finde stets in deutscher Sprache statt. Unter anderem wolle Ditib mit der Hausaufgabenhilfe der Entwicklung von Parallelgesellschaften und radikalen Ausprägungen vorbeugen, sagte der Ditib-Vorsitzende.

Mit dem Ziel, Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche nachhaltig zu fördern, war Bosch Thermotechnik Ende 2014 an das städtische Jugendamt herangetreten, sagte Unternehmenssprecher Thomas Pelizaeus. Jugendamtsleiter Wolfram Becker schlug daraufhin die beiden gemeinnützigen Vereine als Adressaten der Spende vor. Beide zählen zu den freien Trägern der Jugendhilfe. Bürgermeister und Sozialdezernent Manfred Wagner (SPD) lobte bei der Scheckübergabe den sozialen Einsatz des Unternehmens vor Ort. Das Geld sei "in beiden Fällen gut angelegt". (gro)