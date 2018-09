60 Techniker verabschiedet

In seiner Begrüßungsrede in der Aula der Gewerblichen Schulen gratulierte Schulleiter Jonas Dormagen den frisch gebackenen Technikern und drückte seinen Respekt für die erbrachte Leistung aus. Der zuständige Abteilungsleiter der Fachschule, Manfred Schäfer, erinnerte an die 2400 Unterrichtsstunden, die 60 Klausuren, die 200 Stunden Projektarbeit, die ungezählten Hausarbeiten und die vielen tausend Kilometer im Auto, die die Studierenden auf sich genommen hatten.

"Geht voran und gründet ein Unternehmen" - in seiner Festrede ermutigte Joachim Loh, Seniorchef der Firma Hailo, die neuen Techniker dazu, Verantwortung zu übernehmen. Basierend auf seiner eigenen und der Erfahrung seines Vaters Rudolf Loh gab er anschauliche Beispiele und Denkanstöße in Richtung der Gründung eines Unternehmens. Nicht Selbstverwirklichung solle im Vordergrund stehen, sondern der Dienst am Menschen. Ein Unternehmen sei in genau dem Maße erfolgreich, in dem es eine Lösung für Probleme des Kunden bereitzustellen vermöge.

Preis belohnt Engagement

Im Anschluss wurde der Rudolf-Loh-Preis verliehen. Diese, zum 100. Geburtstag des Gründers der Firmen Hailo und Rittal ins Leben gerufene Ehrung, soll das Engagement junger Menschen belohnen, die sich mit technischen Problemen auseinandersetzen. Die Auswahlkommission unter Leitung von Joachim Loh hatte im Vorfeld die Aufgabe, unter 20 Abschlussprojekten das "Herausragende" zu finden. In diesem Jahr konnte ein Projekt, dass in Kooperation mit der Firma Linde & Wiemann in Dillenburg gemacht wurde, die Jury für sich einnehmen. Die Absolventen Manuel Beul, Patrick Karen, Adrian Kowallik und Jan-Hendrik Meyer befassten sich mit der Erneuerung eines Laserschweißsystems einer Umform- und Walzenlinie. Aus den Händen der Jury-Mitglieder Joachim Loh, Matthias Hecker (Ausbildungsleiter Rittal) und Martin Gaubatz (Ausbildungsleiter Hailo) nahmen sie die Urkunden in Empfang.

Eine besondere Ehrung gab es auch für die drei besten ihrer Semester: Lea Jowanowitsch (Maschinentechnik Vollzeit/1,2), Adrian Kowallik (Elektrotechnik Teilzeit/ 1,5) und Dennis Welter (Maschinentechnik Teilzeit/1,8).

Die Ausbildung zum Staatlich geprüften Techniker wird im Anschluss an eine Facharbeiterausbildung angeboten und findet an den Gewerblichen Schulen Dillenburg entweder in Vollzeit (zwei Jahre) oder berufsbegleitend in Teilzeit (vier Jahre) statt. (red)