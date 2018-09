600 Jahre Mitarbeitertreue

Herborn Dr. Kerstin Rusch, Geschäftsführerin des Instituts für Mikroökologie, und Dr. Volker Rusch, Gesellschafter der SymbioPharm GmbH, haben 23 Mitarbeiter geehrt und verabschiedeten zwei in den Ruhestand. Jutta Capri geht nach mehr als 47 Jahren Betriebszugehörigkeit am Jahresende in Rente, während Peter Eilbert seit 45 Jahren dabei ist – zuerst als Prokurist, danach seit 25 Jahren als Geschäftsführer. Maria Bartel hält seit 40 Jahren dem IfM die Treue. 30 Jahre: Inge Denkmann, Iris Seibert (beide IfM) und Birgit Zammert (SymbioVaccin). 25 Jahre: Frank Müller (SymbioPharm), Dagmar Erhart, Reiner Franz, Gisela Heinz, Elisabeth Mujan und Bärbel Rummel (alle IfM). 20 Jahre: Silke Gerhardt, Katja Landgraf und Bärbel Mittwoch bei der SymbioPharm GmbH und Daniela Förster, Anja Glock, Ursula Habicht, Manuela Jakobi und Katrin Meißner beim Institut für Mikroökologie. Zehn Jahre: Lilian Schoefer (IfM), Karin Schmidt, Jan-Henning Schwarz und Gudrun Schwunk-Klahr (alle SymbioPharm). Außer Jutta Capri wurde auch ihre Kollegin Annerose Schmidt mit Blumen verabschiedet. Sie hielt der SymbioPharm GmbH fast 32 Jahre die Treue. (red/Foto: privat)