8000 Euro für Insektenhotels

Das Geldinstitut hatte Anfang November 66 Betreuungseinrichtungen in der Region angeschrieben und eingeladen, ein „Hotel“ für die nützlichen Insekten zu bauen. Mit dem Wettbewerb sollten schon die Kleinsten an den Naturschutz herangeführt werden. 19 Kindertagesstätten waren von der Idee begeistert und machten mit.

Die Vorschulkinder sammelten Hölzer, Tannenzapfen und Steine, hämmerten, bohrten, schraubten, klebten – und taten alles, was man für ein abwechslungsreiches Insektenhotel machen muss. Die Materialkosten übernahm die Sparkasse mit maximal 100 Euro pro Hort.

Sogar kurze Videos eingereicht

Am Ende reichten die Jungen und Mädchen Fotos ihrer Insektenhotels bei der Sparkasse ein, einige lieferten sogar kurze Videos. Dann musste die Jury entscheiden. Waldpädagogin Nadine Scholl, Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz, Susanne Klotz Christian Kolb (beide Sparkasse) und der Vorstandsvorsitzende Michael Lehr schauten sich alle Einsendungen genau an.

„Es war wirklich nicht leicht, die besten Insektenhotels auszuwählen. Alle haben sich sehr viele Gedanken gemacht und Mühe gegeben“, bedankte sich Nadine Scholl bei ihrem jungen Publikum. „Es ist ein kleiner Beitrag, mit dem wir der Natur etwas zurückgeben“, ergänzte sie.

Mit je 1000 Euro wurden die Insektenhotels belohnt, die das „Rother Rabennest“ im Driedorfer Ortsteil Roth, die „Arche Noah“ in Driedorf, das Familienzentrum Frohnhausen, die Kita St. Josef in Sinn, die AWO-Kita am Zwingel in Dillenburg und die Kita in Offdilln angefertigt hatten. Zusätzlich erhielten sie sowie die anderen 61 Einrichtungen, die im November angeschrieben worden waren, knallrote Kindersessel, die künftig in den Einrichtungen stehen werden.

Mit dem Preisgeld und den Materialkosten schüttete die Sparkasse rund 8000 Euro für die Kindergärten aus. (kaw)