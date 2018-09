8700 Euro für Sport und Wehren

Die evangelische Kirchengemeinde und das katholische Pfarramt „Herz Jesu“ in Dillenburg wollen das Geld in das kirchenmusikalische Angebot investieren. Die Chöre der beiden Gemeinden – insgesamt sind 300 Sänger für die Kirchenmusik in Dillenburg in Gottesdiensten und Konzerten aktiv – sollen damit unterstützt werden, kündigten Ursula Krug-Richter vom Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde und Joachim Dreher, Kantor der katholischen Pfarrei „Herz Jesu“, an.

Der SSV Wissenbach möchte im Sommer eine neue Flutlichtanlage an seinem Fußballplatz errichten. Derzeit rangiert die Mannschaft auf dem zweiten Platz in der C-Liga. Der Verein kann seit dem vergangenen Jahr wieder eine aktive Seniorenmannschaft melden. „Da sieht man, dass das Geld, das man in die Jugend investiert, Früchte trägt“, erläuterte Dennis Müller vom SSV. Nur wenige Spieler in der Mannschaft stammen nicht aus der eigenen Jugendabteilung in der JSG Eschenburg.

Bei der Feuerwehr in Hörbach ist die Sparkassen-Spende für ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) vorgesehen. Das Auto sei für die Jugendwehr als Transportmittel sehr wichtig, sagte Janice Mäurer. Zudem werde auch die Einsatzabteilung das Fahrzeug nutzen. Derzeit sind in der Hörbacher Jugendwehr sieben Jugendliche aktiv.

Vereine investieren in die Jugendarbeit

Auch die Herborner Wehr investiert ihre Spende in ein neues MTF, das hauptsächlich für die jungen Nachwuchskräfte bestimmt ist. 16 Mitglieder habe die Jugendwehr in der Bärenstadt, sagte Christoph Kälberer von der Feuerwehr.

Für die Jugendangebote und für eine neue automatische Bewässerungsanlage der Plätze will der Tennisclub Sinn das Geld ausgeben, freute sich der Vorsitzende Frank Haubach über die Zuwendung.

Der insgesamt 150 Mitglieder zählende Verein hat 32 Kinder und Jugendliche in seinen Reihen. Zudem hält der Club verschiedene Bausteine für die Nachwuchsförderung vor: beispielsweise eine Ballschule für Vier- bis Sechsjährige, das Jugendtraining und eine Kooperation mit der Neuen Friedensschule in Sinn.

Die Jugendarbeit soll auch beim Reitverein Haiger-Rodenbach von der Spende profitieren. Es gebe verschiedene Angebote, unter anderem auch Lehrgänge in Dressur- und Springreiten, die sehr gut angenommen würden, ging Lisa Büttner auf das Angebot ihres Vereins ein. Die Reitschule werde von rund 20 Kindern besucht.

Anerkennung für die Ehrenämter und die Angebote, die sie schaffen, gab es von Volker Schönau, Vorstand der Sparkasse. „Ehrenamt bedeutet großes Engagement von jedem, der sich in diesem Bereich einbringt“, bedankte er sich bei den Spendenempfängern für deren Einsatz „Es wird immer schwieriger, Ehrenämter zu besetzen. Umso beachtlicher ist das, was in den Institutionen und Vereinen geleistet wird“, sagte Schönau. (kaw)