Ab jetzt „blitzen“ sie gemeinsam

Pünktlich zum Einzug der Kollegen aus Solms im Braunfelser Rathaus wurde das gemeinsam bestellte Geschwindigkeitsmessgerät Leivtec XV3 geliefert. Mit diesem „Blitzgerät“, können nun die Ordnungspolizeibeamten des neuen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks Solms-Braunfels den fließenden Verkehr beider Städte überwachen.

Das neue Messgerät soll in beiden Kommunen dazu beitragen, den Straßenverkehr sicherer zu machen, wie der Leiter des neu geschaffenen örtlichen Ordnungsbehördenbezirks und Fachbereichsleiter des Bürger- und Ordnungsamtes Helge Kalte betonte.

Dieses Gerät – technisch auf dem neuesten Stand – hätte sich Braunfels aus Kostengründen nicht alleine gekauft. Kalte sehe diese gemeinsame Anschaffung als ein Meilenstein in der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) zwischen den Städten.

Aufgrund der technischen Eigenschaften kann und wird dieses Gerät bei Tag und bei Nacht im gesamten Stadtgebiet beider Kommunen eingesetzt, betonte Kalte. Hierauf sollten sich die Verkehrsteilnehmer auch zukünftig einstellen. Auch für den ruhenden Verkehr sind die Mitarbeiter des neu gegründeten Ordnungsbehördenbezirks beider Städte zuständig. So können die Mitarbeiter, die bisher nur für Braunfels zuständig waren, auch in Solms eingesetzt werden und andersherum.

Zum Einsatz kommt ein Programm, das in Braunfels schon seit 2015 genutzt wird. Es ermöglicht den Mitarbeitern, die Aufnahme von Ordnungswidrigkeiten gleich online zu erfassen. Hierzu erhalten sie für den Außendienst ein Smartphone, das mit einer App Falschparker aufnehmen und direkt an das Rechenzentrum weiterleiten kann.

Knöllchen ade: Ordnungswidrigkeit kann per App und Smartphone direkt übermittel werden

Dabei wird die Ordnungswidrigkeit gleich registriert. Der Vorteil laut Pressemitteilung der Stadt Braunfels: „Dadurch erübrigt sich das berühmte Knöllchen und somit auch jede Menge Papier, das bisher angefallen war“. Auch der Verwaltungsaufwand reduziere sich beträchtlich.

Diese Technik bedeutet für die Mitarbeiter eine erhebliche Arbeitserleichterung und steigert die Effizienz ihrer Tätigkeit. Das entsprechende Verwarnungsgeld werde jedoch nach dem tatsächlichen Tatort bei der Kommune verbleiben, in der die Ordnungswidrigkeit festgestellt wird.

Die Zusammenlegung der Ordnungsverwaltungen in einen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk, unter der Zuständigkeit von Bürgermeister Wolfgang Keller (parteilos), ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer gemeinsamen Bürger- und Ordnungsverwaltung. In Zukunft sollen der Standesamtsbezirk und der Verwaltungsbehördenbezirk dazukommen. Die zukünftige Bürger- und Ordnungsverwaltung in Braunfels soll sich in zwei Fachdienste aufteilen, so dass die gesamte Ordnungsverwaltung für die beiden Kommunen sich unter einem Dach befindet. Eine Servicestelle soll in Solms jedoch erhalten bleiben.

Die Mitarbeiter des neuen Örtlichen Ordnungsbehördenbezirks sind zu den üblichen Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung Braunfels zu erreichen sowie telefonisch. Hans-Jürgen Berg (0 64 42) 3 03 13, Johannes Falke (0 66 42) 3 03 38, Marco Graf (0 66 42) 3 03 64 und Joachim Haberney (0 64 42) 3 03 50. (red)