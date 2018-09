Allein der Spaß am Laufen zählt

Von Manuela Jung

SPORT Kaps veranstaltet am Wochenende seinen 14. Marathon rund um Oberbiel

Bei gutem Wetter haben am Kaps-Marathon in den vergangenen Jahren bis zu 400 Läufer teilgenommen. Das Organisationsteam hofft, dass es diesmal mindestens genauso viele werden. (Archivfoto: privat)

Solms-Oberbiel Vom Sporthaus Kaps in Richtung Altenberg stehen Feld-, Wald- und Wiesenwege am Wochenende im Zeichen des gemeinsamen Laufens. Zum 14. Mal werden sich Hunderte Menschen am Kaps-Marathon beteiligen.