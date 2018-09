Alte Schulranzen weitergeben

AKTION Christen sammeln für Kinder

HAIGER In Ländern, in denen Armut herrscht, bleibt die Bildung oft auf der Strecke. Christen in Deutschland unterstützen daher bedürftige Kinder in Indien, dem Irak oder auch in Lettland und helfen ihnen bei der Ausstattung für den Schulbesuch. Sie sammeln Schulranzen ein.