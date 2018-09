Austausch zwischen Theorie und Praxis fördern

Das von der Regionalmanagement Mittelhessen GmbH (RMG) unterstützte Netzwerk "Evidence-Based Management" will bei Treffen ausgewählter Firmenvertreter mit Wissenschaftlern "einen Wissens-Transfer" herstellen, wie es Professor Andreas Bausch von der Justus-Liebig-Universität Gießen beim Auftakt der Reihe in den Räumen der Marburger Firma Seidel formulierte. Dort befasste man sich mit dem Thema: "Erfolgreiche Internationalisierungsstrategien". Als Fall aus der Praxis präsentierte Seidel-Geschäftsführer Andreas Ritzenhoff dabei eine Überraschung: Das im Marburger Stadtteil Fronhausen beheimatete Unternehmen, das bislang vor allem Verpackungen für die Kosmetikindustrie herstellt, steigt in die Produktion von LED-Birnen ein. Inhalt dieses und kommender Netzwerk-Treffen zum Evidence-Based Management sind Vorträge jeweils eines Unternehmens-vertreters und eines Jung-Wissenschaftlers mit anschließender Diskussion. "Wir setzen uns beim Regionalmanagement schon immer für das Netzwerken und den Austausch von Wissen ein. Daher sind wir froh über diese neue Plattform", sagte RMG-Geschäftsführer Jens Ihle.

Chance für Jung-Forscher

"Wir wollen Beziehungsgeflechte aufbauen", sagte auch Bausch. Die Reihe sei einerseits "Mentoring-Möglichkeit" für Nachwuchswissenschaftler, andererseits auch Chance, solche Jung-Forscher "im Rahmen von Recruiting-Prozessen zu gewinnen", fügte der Experte für strategisches und internationales Management hinzu.

Initiator der Idee ist das Gießener Graduiertenzentrum Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Neben der RMG unterstützen Wissenschaftler der Universitäten in Gießen und Marburg, der IHK-Verbund Mittelhessen sowie die Alumni-Vereine der beiden mittelhessischen Hochschulen das Projekt.