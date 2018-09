Azubis feiern Abschluss ihrer Ausbildung

In Krefeld nahmen insgesamt 46 Nachwuchskräfte, 41 technische und 5 kaufmännische Auszubildende, ihren Gesellenbrief entgegen. Alle haben ihre Ausbildung an einem der deutschen Standorte des Weltmarktführers in der Herstellung von Edelstahl absolviert. In Krefeld wurden 29 Nachwuchskräfte in technischen und kaufmännischen Berufen ausgebildet sowie fünf in Bochum, in Dahlerbrück machte eine Kauffrau ihren Abschluss und in Dillenburg haben 11 junge Menschen die Ausbildung erfolgreich gemeistert. Dreizehn von ihnen konnten die Prüfung um ein halbes Jahr vorziehen.

"Ich freue mich sehr darüber, dass Outokumpu 30 der Absolventen in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis übernimmt. Sie bleiben an den Standorten, an denen sie ausgebildet wurden. Für alle anderen Nachwuchskräfte haben wir in diesem Jahr ein besonderes Angebot: Sie können bei uns in Dahlerbrück in eine unbefristete Beschäftigung starten", erklärt Ute Dreher, Arbeitsdirektorin bei Outokumpu.

Lob vom Ausbildungsleiter

Acht der diesjährigen Absolventen erhielten ihren Ausbildungsplatz über eine einjährige Einstiegsqualifizierung. "Vor diesem EQ-Praktikum galten die Jugendlichen als nicht ausbildungsfähig. Jetzt haben sie ihre Ausbildung bei uns erfolgreich beendet", lobt Georg Dost, Ausbildungsleiter in Krefeld und Benrath. (red)