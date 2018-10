Azubis helfen der Lebenshilfe

Dillenburg Nachdem bereits mehrfach Menschen und Mitarbeiter der Lebenshilfe Dillenburg Lehrgänge in der Ausbildungswerkstatt von Outokumpu am Standort Dillenburg absolviert haben, sind fünf Auszubildende der Einladung gefolgt, in der Reha-Werkstatt der Lebenshilfe in Haiger einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und drei Tage lang mit psychisch kranken Menschen zusammen zu arbeiten. Menschen, die am ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben oder bereits gescheitert sind, einen geregelten Arbeitsalltag zu ermöglichen – das ist das Ziel der Reha-Werkstatt in Haiger. Das Angebot reicht von Montage- und Verpackungsarbeiten über die Betreuung der Haigerer Stadtbücherei mit eigenem Onlineshop für gebrauchte Bücher bis hin zu einem Dorfladen, der in Donsbach eröffnet hat. „Es geht uns darum, den Menschen zu zeigen und sie daran zu erinnern, wozu sie in der Lage sind, statt ihnen vorzuhalten, was sie nicht können“, sagt die Werkstattleiterin Monika Mundt. Die Azubis des Stahlherstellers beschrieben die Zeit als sehr interessantes Erlebnis. (red/Foto: Outokumpu)