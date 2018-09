Azubis werben für ihren Job

Jessica Blieder weiß, wovon sie spricht: Dass die 16-Jährige im Sommer ihre Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin beim Dillenburger Autozulieferer Weber Kunststofftechnik abschließt, schien ihr zum Ende ihrer eigenen Schulzeit nicht selbstverständlich.

Denn, erklärt sie Schülern der zehnten Klasse der Schule am Budenberg in Haiger: "Ich habe selbst nur einen Hauptschulabschluss."

Zwar habe sie zunächst an der Alsted-Schule in Mittenaar die Mittlere Reife angestrebt, sich aber während dieser Zeit umorientiert. Sie wolle, erklärt Jessica Blieder ihren jugendlichen Zuhörern, nicht nur über das Wesen der dualen Ausbildung informieren, sondern "auch Mut machen, damit ihr euch um eine Ausbildung bewerbt. Dann ist die Chance, dass ihr eine Stelle bekommt, sehr groß."

Ausbildungsbotschafter wie Jessica Blieder sollen in der Zukunft einer der Eckpfeiler des berufsorientierenden Unterrichts an den Schulen zwischen Biedenkopf, Dillenburg und Wetzlar werden.

Auf Augenhöhe agieren

"Sie können aus der Praxis sprechen und sind auf Augenhöhe mit den Jugendlichen", sagt Andrea Kraft von der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill. Seinen Ursprung hat das Projekt "Ausbildungsbotschafter" in Baden-Württemberg und ist nun an Lahn und Dill angekommen. 2016 wurden 50 junge Leute auf ihre Aufgaben vorbereitet. "Künftig wollen wir pro Jahr vier Schulungen anbieten", so Kraft. Eine der Aufgaben der jungen Botschafter ist die Unterstützung der Lehrer an den Schulen. In Schulungen lernen die angehenden Ausbildungsbotschafter auch das Erstellen von Präsentationen - ob via Powerpoint, Tafel oder Flipchart. Die Absolventen der Kurse sollten im zweiten Ausbildungsjahr und nicht älter als 25 Jahre alt sein. "Wir haben das Thema intensiv im Arbeitskreis ,Wirtschaft trifft Schule’ diskutiert und auch Betriebe direkt angesprochen", sagt Kraft.

Die Resonanz gab den Initiatoren recht, wie das Beispiel Jessica Blieder zeigt. Sechs Bewerbungen habe sie geschrieben, und gleich beim ersten Mal habe es geklappt. "Natürlich war ich beim Einstellungstest und beim Bewerbungsgespräch sehr nervös", erinnert sie sich. Warnte aber davor, zu große Angst zu haben. "Die künftigen Vorgesetzten sind auch nur Menschen."

Im nächsten Jahr wird sie mit 18 Jahren die Prüfung zur Verfahrensmechanikerin ablegen. "Das ist ein cooler Beruf", ließ sie knapp 30 Mädchen und Jungen in der Mensa der Budenbergschule wissen. "Und dann habe ich mein eigenes Einkommen." Dass sie das einzige Mädchen unter Jungen sei, antwortete sie auf Nachfrage von Manuela Monno, Lehrerin an der Förderschule, habe ihr "nie etwas ausgemacht", bekennt die 16-Jährige aus dem Siegbacher Ortsteil Übern­thal.

Erste Hinweise auf eine berufliche Laufbahn zu geben, ist auch Ziel von Anna Lena Eußner und Stefan Elenberger. Die angehende technische Produktdesignerin und der künftige Zerspanungsmechaniker lernen bei der Biedenkopfer Meissner AG.

Wie wichtig eine solche Hilfestellung bei ihrer eigenen Berufswahl gewesen wäre, hat Anna Lena Eußner selbst erfahren. "Es wäre für mich sehr hilfreich gewesen, wenn mir jemand aus eigener Erfahrung Perspektiven eröffnet hätte", sagt sie.

Wie Eußner und Elenberger warten auch Luis Dietz und Marco Schleifer noch auf ihren ersten Einsatz an einer Schule. Beide absolvieren Ausbildungen bei der Dillenburger Firma Cohline; Dietz zum Industriekaufmann, Schleifer zum Werkzeugmechaniker. Alle wollen ihre eigenen Erfahrungen weitergeben. "Vor allem, dass man sich nicht zu viel Stress machen soll", wie Ellenberger betont. (uhk)