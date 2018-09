Bank verspricht „Präsenz vor Ort“

Im Geschäft mit Privatkunden hat die Bank weiter Kunden hinzugewonnen und ihren Marktanteil bei Immobilienfinanzierungen und im Wertpapiergeschäft stark ausgebaut.

„Wir haben in Limburg netto 390 neue Kunden gewonnen“, sagte Dirk Schlüter, Filialdirektor und verantwortlich für das Geschäft mit Privatkunden. „Insgesamt betreuen wir jetzt 10 650 Kunden in der Region, ein Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.“

Im Kreditgeschäft profitierte die Filiale vom Immobilienboom. Das Neugeschäftsvolumen bei Immobilienkrediten betrug 28,7 Millionen Euro, so Schlüter: „Insgesamt haben wir 2017 unser Baufinanzierungsvolumen in Limburg um 34 Prozent gesteigert.“

Das verwaltete Kundenvermögen lag in Limburg am Jahresende bei 103,3 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Wer anlegt, statt zu sparen, kann auch im Niedrigzinsumfeld sein Geld bei überschaubarem Risiko vermehren“, betonte Schlüter.

„Wir investieren in neue Flagship- und City-Filialen und modernisieren unsere Standorte“

Für 2018 rechneten die Volkswirte weiter mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung und steigenden Aktienkursen.

Bei den Filialen setzt die Commerzbank weiter – gegen den Branchentrend – auf ein flächendeckendes Filialnetz mit rund 1000 Standorten. „Wir investieren in neue Flagship- und City-Filialen und modernisieren unsere Standorte“, sagte Schlüter. „Mit neuen digitalen Angeboten und persönlicher Beratung wollen wir in Limburg weiter erfolgreich wachsen.“

Bei Firmenkunden konnte die Bank im vergangenen Jahr in der Marktregion Mitte rund 600 neue Kunden gewinnen, davon 58 in der Niederlassung Wiesbaden, zu der auch Limburg zählt.

„Mit unserer Sektor-Expertise in den Schlüsselindustrien und unserer ausgewiesenen Kompetenz etwa bei Zins-, Währungs- und Rohstoffabsicherungen, aber auch bei Exportfinanzierungen, haben wir im Mittelstandsgeschäft einen Wettbewerbsvorteil, den wir in Zukunft noch intensiver nutzen werden“, sagte Peter Radermacher, Niederlassungsleiter Firmenkunden Wiesbaden, und auch verantwortlich für die Region Limburg.

Die Commerzbank möchte die Neukundengewinnung in Limburg auch 2018 weiter ausbauen. (red)