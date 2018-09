Beratungscenter ist neu eröffnet

Der Leiter des Beratungs- Centers Marc- Henning Lotz und der zuständige Regionaldirektor Thorsten Pauli übergaben jeweils 250 Euro an den Förderverein Friederike-Fliedner-Haus und Solmser Heim, an die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg , an den Verein zur Förderung der Braunfelser Schloss-Schule und an den Förderverein der Carl-Kellner-Schule in Braunfels.

Zuvor hatte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Wetzlar, Norbert Spory, über die Historie der Sparkasse in Braunfels berichtet. Diese ist in der Schlossstadt seit über 120 Jahren vertreten.

Insgesamt 1,25 Millionen hat die Sparkasse Wetzlar in das neue Beratungscenter in der Leuner Straße investiert. Das modernisierte Gebäude verfügt über einen barrierefreien Zugang, Tresorschränke für Kundenschließfächer, eine Raumüberwachungs- und Sicherungsanlage gegen Einbrüche und Überfälle. (sbe)