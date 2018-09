Betreiber Reclay gibt "Remedica" auf

Kunden konnten ihre Altmedikamente bei der Apotheke abgeben. Diese bekam spezielle Boxen oder Beutel, in der die Medikamente gesammelt und von "Remedica" abgeholt und entsorgt wurden.

Apotheken nehmen Medikamente an

Laut Reclay hatten in Mittelhessen zuletzt 19 Apotheken im Lahn-Dill-Kreis, 14 in Limburg-Weilburg und 20 in Marburg-Biedenkopf teilgenommen.

Diesen Service haben bis vor einigen Jahren die Pharmakonzerne gezahlt, für die Apotheken und Kunden war es kostenfrei.

"Wir hatten gehofft, dass wir mit Herstellern und Apotheken eine gemeinsame Finanzierung finden, doch das ist nicht der Fall. Nun gibt es kein Geschäftsmodell mehr für diese Entsorgung, deshalb wird sie zum Jahresende eingestellt", erklärt Dorothee Stamm, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Reclay.

"Wir haben den Müll abgeholt und direkt verbrennen lassen, denn durch Zwischenlagerung besteht immer die Gefahr, dass Gewässer verunreinigt werden", so Stamm. Denn: Medikamente können laut Gesetz einfach im Restmüll entsorgt werden.

Nehmen Apotheken jetzt keine Altmedikamente mehr an? Katja Förster vom hessischen Apothekerverband sagt, dass die Kunden dennoch ihre Altmedikamente in den Apotheken abgeben können. Ihr sei derzeit aber kein weiteres Partnerunternehmen bekannt, das diesen Service so anbietet, wie Reclay es getan hat.

"Auf keinen Fall sollten Altmedikamente über die Toilette entsorgt werden, das ist der schlechteste Weg", sagt sie. Der eigene Restmüll sei ein möglicher Weg - doch die Apotheken bieten laut Förster den Service für ihre Kunden auch ohne den Partner an.

Allerdings werden die Altmedikamente dann ebenfalls im Restmüll entsorgt - hier sei aber sichergestellt, dass spielende Kinder oder andere Unbefugte keinen Zugriff auf die Tonnen hätten. (wes)