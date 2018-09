Bissfest - made in Eibelshausen

Wenn der Patient darum gebeten wird, dann hat er sogenanntes Abformmaterial von der Firma Kettenbach zwischen den Zähnen.

"In unserem Dentalbereich stellen wir Abformmaterialien her. Mit ihnen gewinnt der Zahnarzt ein Bild der Mundsituation zur Weitergabe an das Dentallabor", erläutert Jens Kuhn, der mit seinem Vater Professor Dr. Dieter Kuhn die Geschäftsführung bildet.

Mit Hilfe der Produkte von Kettenbach machen sich Zahnärzte überall auf der Welt Bilder von den Mündern ihrer Patienten.

"In der Zahnheilkunde spielt Präzision eine sehr große Rolle", sagt Kuhn.

Die Abformmaterialien aus Eibelshausen können winzige Vertiefungen und Erhöhungen bis 20 Micrometer abbilden.

Zum Vergleich: Ein Haar eines dunkelhaarigen Menschen ist 40 Micrometer dick.

Das spezialisierte Unternehmen stellt Abformmaterialien her, die solch kleine Unebenheiten aufnehmen. Kettenbach war das erste Unternehmen weltweit, das diese Produkte aus Silikon hergestellt hat. Das war 1955. Das Produkt hieß "Lastic 55".

Silikonbasierte Materialien sind Erleichterung für Patienten und für Zahnmediziner

"Vorher machte man das mit Gips, was für den Patienten nun wirklich sehr unangenehm war", erzählt Kuhn. Die silikonbasierten Materialien seien da eine echte Erleichterung, sowohl für den Patienten als auch für den Zahnmediziner.

Der Dentalbereich von Kettenbach umfasst darüber hinaus Dentalkunststoffe. Diese Methacrylate werden für Provisorien verwendet. "Nahezu jeder Zahnarzt kennt unsere Produkte", sagt der Geschäftsführer.

Zusätzlich hat die Firma "Im Heerfeld" zwischen Eibelshausen und Eiershausen einen Medical-Zweig aufgebaut.

Dafür werden Saugmaterialien aus Baumwolle und Regeneratcellulose hergestellt.

"Sie sind besonders durstig und trinken viel", erläutert Kuhn. Die kleinen Schwämmchen werden vor allem in der Microchirurgie wie beispielsweise bei Operationen am Auge oder am offenen Schädel eingesetzt.

In der Dialyse werden die Pflaster mit dem speziellen Schwammstoff gern und oft eingesetzt. Und: "Diese Produkte werden auch bei Allergietests als Trägermasse genutzt."

Der Medical-Bereich ist bei Kettenbach das etwas kleinere Standbein. Zwei Drittel machen die Dentalprodukte aus, sagt Kuhn. Sein Unternehmen agiert in über 60 Ländern, von A wie Aserbaidschan bis Z wie Zypern. 70 Prozent des Umsatzes erziele Kettenbach im internationalen Bereich, die übrigen 30 Prozent in Deutschland.

Die stärksten Absatzmärkte seien die USA und Frankreich. In beiden Ländern hat Kettenbach Vertriebsgesellschaften. In weiteren Ländern, darunter Polen und Italien, hat die Firma Vertriebsmitarbeiter.

Die Fertigung hat Kuhn bisher nicht ins Ausland verlegt, und er hat dies auch nicht vor: "Ich sehe das auch nicht perspektivisch. Wir sind zu 100 Prozent hier in Eibelshausen."