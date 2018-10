"Black Mamba" rast zum Sieg

Unter dem Motto "Wir bewegen was" hatten die Initiative für Kinder- und Gemeinwesenarbeit (IKJG), der Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit (bsj) sowie der Verein zur Förderung der Inklusion behinderter Menschen (fib) in der zweiten Woche der Osterferien zu einem besonderen Workshop in die Bildungsstätte nach Weidenhausen eingeladen: Rennbegeisterte junge Leute konnten hier ihren Traum vom eigenen Boliden Wirklichkeit werden lassen und schraubten gemeinsam mit den Betreuern drei Tage lang an ihren flotten Kisten.

Die Mädels von "Black Mamba" haben mit ihrer Seifenkiste die Nase vorn

"Es hat richtig Spaß gemacht - nicht nur das Bauen der Seifenkisten, sondern auch zu sehen, wie sich die Kinder eingesetzt haben", bilanzierte Lucas Krusche vom bsj. Bis spät in den Abend wurde gebohrt, gesägt, gehämmert und geschweißt, um den Piloten rechtzeitig zum Renntermin ein funktionstüchtiges Fahrzeug bereit zu stellen.

Damit die Teams ausreichend Material zur Verfügung hatten, um ihre Vorstellungen umzusetzen, hatten die Organisatoren schon Monate zuvor alten Schrott gesammelt: Räder von Rollstühlen, Mülltonnen und Kinderwägen, alte Schränke und Schreibtische oder sogar Bügelbretter entpuppten sich am Ende als brauchbares Konstruktionsmaterial für die Rennwägen. "Das teuerste waren letztlich die Schrauben, wie wir kaufen mussten", erzählte Krusche. Nachdem schon der Bau und die Vorfreude, den eigenen Flitzer endlich auf der Piste zu sehen, für einen erhöhten Herzschlag bei so manchem Team gesorgt hatte, kletterte der Puls am Renntag selbst erst richtig in die Höhe.

Spätestens als Dominic Lefebvre die Piloten kurz vor dem Startschuss zur Fahrerbesprechung versammelte und die fünf Seifenkisten sich wie am Schnürchen nebeneinander aufreihten, wuchs auch bei Eltern und Freunden am Streckenrand das Lampenfieber und die Rennlust. Dass die Strohberg-Piste keineswegs auf die leichte Schulter genommen werden sollte, zeigte gleich das erste Team mit seinem "Bad Mobil". Zwar schoss das Gefährt die Gefällstrecke schnurgerade herunter, durchbrach am Ende aber die Strohballenbarriere und raste fast ungebremst in den Graben.

Außer einem gehörigen Schrecken blieb der Pilot aber unversehrt, was man von seiner Seifenkiste nicht behaupten konnte. Beim Sturz in den Graben war das vordere rechte Rad gebrochen und bescherte dem Team ein vorzeitiges Rennaus. Dass es am Ende trotzdem noch für den zweiten Platz in der Siegerwertung reichte, hatte der "Bad Mobil"-Rennstall vor allem dem Umstand zu verdanken, dass er es überhaupt bis ins Ziel geschafft hatte. Das war nicht allen Teams vergönnt. Manche Kisten gerieten auf dem Kurs so ins Schlingern, dass sie noch vor dem Ziel im Graben landeten.

Die Nase ganz vorne hatten hingegen die Mädels mit ihrer "Black Mamba". Schon im ersten Durchgang düsten sie mit ihrem Flitzer in Rekordgeschwindigkeit den Hang hinunter, und selbst einen groben Lenkfehler im zweiten Durchgang konnte die Pilotin wieder ausbügeln und sicherte ihrem Team so souverän den ersten Platz. Dritter wurde der "Monster Blob" vor den Dortmund-Freunden im "BVB-Mobil" und dem "Flammenhai".

Das Besondere an dem Rennen und der vorangegangenen Bauphase sei aber sicherlich der verbindende Charakter der Aktion gewesen, betonte Lucas Krusche. Denn zu den Fahrzeugbauern gehörten auch Teams mit Kindern mit Behinderung. Sie seien aktiv in die Gestaltung und den Bau der Seifenkisten einbezogen worden und hätten ihre eigenen Ideen verwirklicht, so Krusche. Für diesen integrativen Ansatz wurde das Seifenkisten-Projekt auch durch die Aktion Mensch gefördert.