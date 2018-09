Commerzbank gewinnt 313 Privatkunden

Thomas Lügger, Filialdirektor in der Hindenburgstraße, nennt das kostenlose Girokonto und das Bekenntnis zu Filialen als Wachstumstreiber. „Wir haben in netto neue Kunden gewonnen“, spricht Lügger von einem plus von 313 Personen: „Das sind im Schnitt sechs neue Kunden pro Woche. Insgesamt betreuen wir mit unserem vierköpfigen Team knapp 4550 Kunden in der Region.“ Die nächsten weiteren Filialen gibt es in Siegen und Wetzlar.

Jeder fünfte Kunde eröffnet Konto online

Im Kreditgeschäft profitierte die Dillenburger Filiale laut Lügger von der hohen Nachfrage aufgrund der niedrigen Zinsen. Dies betreffe sowohl die Konsumentenkredite als auch die Immobilienfinanzierungen.

Auch im Wertpapiergeschäft vermeldete die Bank steigende Zahlen. Das verwaltete Vermögen belief sind in 2016 auf 27,7 Millionen Euro. „Die niedrigen Zinsen nagen an Vermögen und Altersvorsorge der Sparer“, betonte der Filialdirektor. Weil die schleichenden Enteignung an Tempo verliere, sei „das Sparen von heute das Anlegen“.

Obwohl jeder fünfte Commerzbank-Kunde sein Konto online eröffne, plane die Bank, die nach eigener Aussage „eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken“ habe, keinen Rückzug aus der Fläche. „Filialen sind unser Rückgrat für Wachstum – gerade jetzt, da sich Wettbewerber zurückziehen“, so Lügger. Mit persönlicher Beratung und dem kostenlosen Girokonto wolle man Marktanteile gewinnen. (cw)