Commerzbank setzt auf Wachstum

Ob die Filiale Wetzlar von den angekündigten 7800 Stellen betroffen sein wird, die konzernweit bei der Commerzbank abgebaut werden sollen, kann vor Abschluss der jetzt startenden Verhandlungen mit dem Betriebsrat noch niemand beantworten. 15 Mitarbeiter sind am Karl-Kellner-Ring 38–46 beschäftigt. Dorthin ist das Kreditinstitut im vergangenen Jahr umgezogen. Die Zukunft des alten Standorts, des nur wenige Meter entfernten Commerzbank-Hochhauses an der Ecke Sophienstraße, ist noch offen. Es gebe viele Gespräche, aber noch keine Entscheidung.

259 neue Kunden habe die Commerzbank Wetzlar 2016 hinzugewonnen, berichtete Möller. Treiber waren dabei das weiterhin kostenlose Girokonto sowie Prämien für Girokontoneueröffnungen. Möller: „Insgesamt betreuen wir jetzt gut 11 900 Kunden in der Region.“ Im Girokonto sieht die Commerzbank ihr „Ankerprodukt“ und setzt auf Folgegeschäfte bei Krediten und Anlagen. Deshalb würden die Konten auch in Zukunft kostenfrei bleiben, sagte Möller. Genauso schloss er Negativzinsen aus.

Im Kreditgeschäft profitiere die Filiale von hoher Nachfrage durch die Niedrigzinsen. Neue Konsumentenkredite über 1,8 Millionen Euro seien abgeschlossen worden, so Möller, bei den Immobilienfinanzierungen seien es 17,5 Millionen Euro gewesen. Wachstum sei auch im Wertpapiergeschäft zu verzeichnen gewesen, das verwaltete Vermögen belief sich auf 96,6 Millionen Euro. „Das Sparen von heute heiß Anlegen“, sagte der Filialchef: Die niedrigen Zinsen nagen an Vermögen und Altersvorsorge der Sparer.“ Weil andererseits die Inflation zuletzt spürbar angezogen hat, gewinne die „schleichende Enteignung“ an Tempo. Und daran werde sich so schnell nichts ändern. „Wir erwarten, dass die Zinsen in der Eurozone bis 2020 nicht wesentlich steigen werden“, sagte Möller.

Für die gesamte Bankenbranche sei der Veränderungsdruck deshalb groß. Für die Commerzbank, die seit 110 Jahren in Wetzlar vertreten ist, war 2016 das Jahr der Veränderungen. Die gestartete Strategie „Commerzbank 4.0“ soll den Konzern digitaler und profitabler machen, verbunden mit ehrgeizigen Wachstumszielen. Nachdem das vier Jahre zuvor gesteckte Ziel mit 1,1 Millionen Neukunden bundesweit bis Ende 2016 erreicht worden sei, sollen es nun 2 Millionen Neukunden bis 2020 werden. Einerseits durch konsequente Digitalisierung von der Kontowechsel-App bis zur kompletten Baufinanzierungs-App, andererseits durch regionale Präsenz als Ansprechpartner vor Ort. Ein Drittel der Wetzlarer Kunden nutze die Online-Angebote, sagte Möller.

Mittelstand im Visier, der bislang seine Geschäfte meist bei Sparkasse und Volksbank abwickelt

Ach im Firmenkundengeschäft in Mittel- und Nordhessen habe die Commerzbank zugelegt, berichtete Marcel Bischof, der als verantwortlicher Niederlassungsleiter in Gießen auch für Wetzlar zuständig ist. Die Anzahl der Firmenkunden habe sich um knapp sechs Prozent auf über 1350 erhöht, das Kreditvolumen sei um drei Prozent auf 730 Millionen Euro gestiegen. „Der Trend der Zurückhaltung“ sei gebrochen, vermutlich in Erwartung höherer Zinsen, so Bischof. Die Neukundengewinnung solle 2017 weiter ausgebaut werden. Im Visier habe die Commerzbank dabei insbesondere auch den kleineren Mittelstand, der seine Geschäfte vielfach bei Sparkassen oder Genossenschaftsbanken abwickele.