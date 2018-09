Den Wandel in Gang bringen

Das empfiehlt der Bauausschuss einstimmig den Stadtverordneten, die darüber in ihrer nächsten Sitzung entscheiden werden. Im Februar 2018 haben die Parlamentarier die „Zukunftswerkstatt 2030+“ beschlossen. Das Bemühen um Aufnahme in ein Förderprogramm ist eine Konsequenz daraus. Bereits überarbeitet wurde das Einzelhandelsgutachten aus dem Jahr 2009, denn die Entwicklung des Handels ist eng mit der Zukunft der Innenstadt verbunden.

In der Bauausschusssitzung am Donnerstagabendpräsentierte Dr. Wolfgang Haensch von der Cima Beratung + Management GmbH die wichtigsten Eckpunkte des Gutachtens. Die Einzelhandelsfläche im gesamten Dillenburg ist seit 2009 zwar von 37 390 auf 41 640 Quadratmeter gewachsen, doch die Innenstadt konnte davon in keiner Weise profitieren. Im Gegenteil: Von 69 Betrieben sind nur noch 49 übrig geblieben. Die Verkaufsfläche sank von 7720 auf 3910 Quadratmeter. Begrenzte Chancen für den Einzelhandel sieht der Gutachter nur noch in der Markt- und in der Hauptstraße.

Den Dillenburgern rät er, den Strukturwandel in Gang zu setzen – beispielsweise durch die Gestaltung öffentlicher Räume, den Umbau der Innenstadt zu einem attraktiven Wohnquartier und der Stärkung des Tourismus.

Mittlerweile haben bereits Gespräche zwischen Vertretern der Stadt und des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz stattgefunden. Ergebnis: Für die Stadt könnten mehrere Förderprogramme interessant sein: „Aktive Kernbereiche“, „Stadtumbau in Hessen“, „Soziale Stadt“. Im Ausschuss ging es am Donnerstag nun darum, für welches Programm sich die Stadt bewerben soll. Die Wahl fiel auf „Aktive Kernbereiche“. Dieses Programm ist für Kommunen gedacht, in denen dem Fördergebiet ein Funktionsverlust droht: beispielsweise dem Einzelhandel.

Aus dem Programm könnte der Umbau von Geschäften zu Wohnungen gefördert werden

Damit kommt es nach Ansicht der Verwaltung und der Kommunalpolitik den Interessen Dillenburgs am nächsten. Aus dem Programm können unter anderem der Umbau von leer stehenden Geschäftsräumen in barrierefreie Wohnungen, aber auch der barrierefreie Umbau von öffentlichen Räumen unterstützt werden. Voraussetzung dafür ist, dass auch die Stadt und Privatleute einen finanziellen Anteil übernehmen. Bei förderungsfähigen Projekten zahlt das Land zwei Drittel der Kosten. Für den geplanten Neubau einer Stadthalle würde es aus diesem Topf keine Zuschüsse geben.

Im Ausschuss am Donnerstag ging es auch um die Frage, ab welchem Zeitpunkt man die Bürger in die zukünftige Entwicklung der Innenstadt einbinden sollte.

„Wenn wir uns heute für ein Programm entscheiden, beschleunigt das zwar das Verfahren, nimmt uns aber die Chance einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung“, sagte Knut Letzel (Grüne).

Bürgermeister Michael Lotz (CDU) drückte verbal aufs Gaspedal: „Je später wir einen Antrag stellen, desto größer ist die Gefahr, nichts mehr zu bekommen.“ Das Förderprogramm lasse ausreichend Spielraum, um die Bürger zu einem späteren Zeitraum in den Entscheidungsprozess mit einzubinden.

Die Bürger in einem frühen Stadium mit an den Tisch zu holen, führe möglicherweise zu Frust, weil nicht alles, was gewünscht werde, auch umgesetzt werden könne. „Wir erzeugen so womöglich eine Wünsch-Dir-Was-Mentalität.“ Die Politik müsse in dieser Angelegenheit kanalisieren ohne zu bevormunden, meinte Lotz.

Eine Aufnahme ist erst möglich, wenn die Dorferneuerung in Nanzenbach abgeschlossen ist

Sollte die Stadt in das Programm aufgenommen werden, dann könnte davon der gesamte Innenstadtbetreich von der Jahnstraße bis zum Obertor profitieren. Auf Zuschüsse hoffen kann die Stadt erst dann, wenn die Dorferneuerung in Nanzenbach abgeschlossen ist. Es ist nicht möglich, dass zwei Projekte einer Kommune gleichzeitig gefördert werden.

Uwe Müsse (Grüne) wollte wissen, warum die Verwaltung in ihrer Vorlage das Programm „Soziale Stadt“ als ein Projekt einstufe, „bei dem die Stadt am wenigsten davon profitiert“.

Bei diesem Programm liegt der Fokus in erster Linie auf wirtschaftlich und sozial benachteiligten städtischen Quartieren. Zwar täte dem Bereich Herwigstraße/Bahnhof, Bahnhofstraße, Uferstraße eine Unterstützung gut, aber es herrsche doch Einigkeit darüber, dass es zunächst gelte, die Innenstadt attraktiver zu machen, sagte Lotz. Das heiße ja nicht, dass man in der Herwigstraße nichts tue. Das von Müsse angesprochene Programm dient dazu, die Lebensbedingungen der Menschen in den zu fördernden Bereichen zu verbessern, um problematischen Entwicklungen entgegen zu steuern, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Wenn sich das Stadtparlament für ein Programm entschieden hat, kann die Stadt als nächsten Schritt einen formlosen Antrag auf Aufnahme stellen. Gibt es ein Zusage aus Wiesbaden, dann kann die Arbeit unter Einbindung eines Städteplanungsbüros beginnen.