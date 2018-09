Denkmal für drei Unternehmer

Haiger sei eine Stadt mit „lebendiger Geschichte“, sagte Bürgermeister Mario Schramm vor dem Festakt und fügte hinzu: „Um die größten Unternehmerfamilien und deren Gründer, die alle bei der neuen Bundesstraße ansässig sind, auch zu würdigen, haben wir uns überlegt, die drei Kreisverkehrsplätze nach diesen Firmengründern zu benennen.

Wer aus Dillenburg kommt, fährt auf der Ortsumgehung künftig zum Carl-Klingspor-Platz und zum Philipp-Carl-Weiss-Platz, ehe der Kreisel in Richtung Allendorf, der Rudolf-Loh-Platz, wartet. Bereits Anfang August war die Carl-Cloos-Straße eingeweiht worden. Die ehemalige „Werkstraße“ verbindet die Bahnhofstraße mit der Industriestraße.

„Wir sind eine Stadt, die durch Unternehmerfamilien geprägt, zu dem wurde, was sie ist“

Die drei frisch eingeweihten Kreisel sollen die Verkehrsteilnehmer im natürlichen Grün begrüßen: Längst zieren Pflanzen den Rudolf-Loh- und den Philipp-Carl-Weiss-Platz. Das wird sich bald auch auf dem Kling-spor-Platz ändern. Dort müssen die Pflanzen nun nur noch wachsen. „Ich fahre schon dreimal am Tag vorbei und schaue danach“, sagte Bürgermeister Schramm vor der Einweihung.

Mit dabei waren am Montagnachmittag auch Vertreter der Unternehmen und Nachfahren der drei Familien, die die jeweiligen Namensschilder auf der Bundesstraße 277 enthüllten. Dazu war unter anderem noch Eugen Reichwein, der regionale Bevollmächtigte für Mittelhessen bei Hessen Mobil, der die Kreisel im Eigentum des Bundes verwaltet, vor Ort. Die Stadt Haiger hat die Pflege und Bepflanzung der drei Plätze übernommen.

„Wir sind eine Stadt, die durch Unternehmerfamilien geprägt, zu dem geworden ist, was sie heute ist – ein Schaufenster der Zukunft. Und ein Schaufenster sind auch unsere Kreisverkehrsplätze“, sagte Bürgermeister Schramm.

DIE GEWÜRDIGTEN HAIGERER UNTERNEHMER

Rudolf Loh: In einem alten Industriegebäude in Haiger gründete der aus Wetzlar stammende Rudolf Loh 1947 die „Rudolf Loh Metallwarenfabrik GmbH“. Im Jahr 1961 gründete er in Rit-tershausen das Rittal-Werk, das sein Sohn Friedhelm später in der Friedhelm Loh Group weiterführte.

Carl Klingspor: In Siegen gründete Johann Friedrich Klingspor im Jahr 1893 zusammen mit seiner Schwester und seiner Schwägerin die Leimfabrik Klingspor & Co. Im Jahr 1956 zog die seit 1917 von Carl Kling-spor geleitete Firma nach Haiger um, wo sie bald ihren 125. Geburtstag feiern kann.

Philipp Carl Weiss: 200 Jahre alt wurde das Unternehmen „Weiss Chemie + Technik“ vor zwei Jahren. Gegründet hat es der damals 20 Jahre junge Hilchenbacher Philipp Carl Weiss im Jahr 1815. In Haiger ist das Unternehmen auch als „Leimfabrik“ oder als „Philipper“ bekannt.

Carl Cloos: Carl Cloos gründete im Jahr 1919 in Weidenau die Firma Cloos & Fries Apparatebau. Hergestellt wurden Acetylen-Gaserzeuger und Schweißbrenner. Der Unternehmer zog 1924 nach Haiger und verlegte seinen Hauptsitz in der Indus-triestraße am Rande der Bahnstrecke. (hog/cw)