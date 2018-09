"Der Charakter ist uns wichtig"

Denn auch bei dem Dillenburger Produzenten für Fliesen und Platten aus Keramik wird der Blick über den Tellerrand geschätzt. "Ich frage grundsätzlich nach der Zeitungslektüre", verrät Ausbilder und Personalleiter Jörg Lippert. Schließlich mache es einen Unterschied, ob jemand seine Informationen ausschließlich aus der Bild oder einer regionalen Tageszeitung beziehe. Nicht ohne Grund ist das Unternehmen seit zwei Jahren Partner des Projektes "Zeitung und Ausbildung in Hessen" und finanziert seinen Auszubildenden ein Jahr das Abonnement der regionalen Tageszeitung, um Allgemeinwissen und sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Azubis zu fördern (s. Kasten "Das Projekt").

Arthur Blatner hatte das Fachabitur (Schulabschluss nach der zwölften Klasse), als er sich bei Ströher für die Ausbildung bewarb: "Ich habe mein Fachabi schon mit wirtschaftlichem Schwerpunkt abgeschlossen und wollte auch in den kaufmännischen Bereich", erzählt der 22-Jährige. Seine schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Belegen über soziales Engagement schickte er auf dem Postweg an Ströher - und musste nicht lange auf Antwort warten: "Nach einer Woche bekam ich schon eine Einladung zu einem Gespräch."

Personalleiter Lippert gefiel die Bewerbung: "Die Darstellung der Bewerbung und der gut strukturierte Lebenslauf haben mich angesprochen. Die schulische Leistung stimmte, und dass Herr Blatner lange Zeit als Schulsprecher und Streitschlichter tätig war, fand ich klasse."

Als Minimalvoraussetzung sollten Bewerber um einen Ausbildungsplatz bei Ströher den qualifizierten Realschulabschluss "im Zweier- und Dreierbereich" in der Tasche haben und über eine gute Allgemeinbildung verfügen. "Auch das soziale Umfeld, in dem sich ein Bewerber bewegt, ist für uns wichtig", so Lippert weiter. Engagement für andere im Verein oder an der Schule seien bei einer Bewerbung klare Vorteile. Lippert: "Die Bewerbung kann klassisch auf dem Postweg, aber auch online zu uns geschickt werden."

Als Arthur Blatner zum Bewerbungsgespräch in die Firma kam, hatte er sich einen Anzug angezogen. "Schließlich habe ich mich für einen Beruf beworben, in dem man viel mit Kunden zu tun hat."

Keine Hip-Hop-Vorstellung mit Schlabberhose und grellen Turnschuhen

Natürlich fiel das positiv auf. Obwohl, so Lippert, müsse es nicht unbedingt gleich ein Anzug sein. "Jeans mit Hemd und Sakko, das geht alles." Nur nicht so eine Hip-Hop-Vorstellung mit Schlabberhose, Baseballkappe und grellen Turnschuhen. Lippert: "Hatten wir auch schon, das geht dann gar nicht."

"Gesprochen haben wir über meine Interessen, was mich an dem Beruf interessiert, und was ich über die Firma weiß", erinnert sich Arthur Blatner an das erste Gespräch, das rund 20 Minuten dauerte. Damals war er einer von sechs Bewerbern, die es bis zur ersten Gesprächsrunde geschafft hatten. Dann wurde erneut gesiebt, zwei Bewerber blieben übrig. Arthur Blatner war einer davon. Nach kurzer Zeit wurde er erneut eingeladen, diesmal hatte Jörg Lippert noch einen Kollegen dabei: "Zwei Augenpaare sehen mehr als eins." Das Gespräch dauerte eine Dreiviertelstunde, dabei achteten Lippert und sein Kollege genau auf Umgangsformen, Mimik, Gestik und sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Bewerber. "Eine Woche nach dem Gespräch bekam ich den Anruf, dass ich bei Ströher anfangen kann", erinnert sich Arthur Blatner.

Zwischen 40 und 50 Bewerbungen bekommt Ströher auf seine verschiedenen Ausbildungsberufe. Neben dem Industriekaufmann sind das Industriemechaniker, -keramiker, Elektriker und Fachinformatiker. Einstellungstests gibt es nicht. Lippert: "Die menschliche Seite, der Charakter, ist uns wichtig. Ob unsere Bewerber lesen, schreiben und rechnen können, sehe ich an den Zeugnissen." Läuft die Ausbildung rund, und gibt es Stellen im Haus zu besetzen, stehen die Chancen, bei Ströher übernommen zu werden, gut.

Inzwischen ist Arthur Blatner im zweiten Lehrjahr und hat seine Entscheidung noch keinen Tag bereut. Besonders freut er sich jede Woche auf die Montagsrunde. Da sitzt er gemeinsam mit Jörg Lippert und weiteren Azubis aus dem Haus zusammen, legt sein Berichtsheft vor, tauscht sich über die Schule aus und diskutiert das Geschehen in der Welt, in Hessen und in Dillenburg. Zeitungsthemen eben.

Industriekaufmann/-kauffrau

In der dreijährigen Ausbildung Industriekaufmann/ -kauffrau durchlaufen die Azubis verschiedene Bereiche: den Vertrieb Inland, den Vertrieb Ausland, die Buchhaltung, den Einkauf, den Versand und das Personalwesen mit Themen wie Entgeltabrechnungen und Zeiterfassung.

Speziell bei Ströher gibt es bei der Ausbildung noch die Stationen Labor sowie die Mitarbeit in der IT-Abteilung.

Das Ausbildungsentgelt beträgt bei Ströher jeweils 660 Euro (erstes Jahr), 760 Euro (zweites Jahr) und 840 Euro (drittes Jahr).

Am ersten Arbeitstag werden die Azubis bei Ströher durch die Firma geführt und können sich einen Überblick verschaffen.

Zusätzlich zum dualen Ausbildungssystem (Praxis/Berufsschule) fördert Ströher seine Azubis im Projekt „Zeitung und Ausbildung in Hessen“.