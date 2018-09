Die Commerzbank wächst

"Das sind im Schnitt 28 neue Kunden pro Monat. Insgesamt betreuen wir jetzt gut 10 260 Kunden in der Region." Im Kreditgeschäft habe die Filiale von hoher Nachfrage aufgrund der niedrigen Zinsen profitiert. "Das Neugeschäftsvolumen bei Konsumentenkrediten betrug 2,5 Millionen Euro, bei Immobilienfinanzierungen waren es 19,2 Millionen Euro", erläuterte Schlüter. Im Wertpapiergeschäft legten die Kunden laut Schlüter 7,2 Millionen Euro neu an. Der Grund hierfür: die niedrigen Zinsen und die steigende Inflation.

Kein Rückzug aus der Fläche

Zur Zukunft sagte Schlüter: "Wir sind bereits heute die führende Multikanalbank in Deutschland. Etwa jeder fünfte Neukunde hat sein Konto bei uns online eröffnet." Trotzdem plant die Bank keinen Rückzug aus der Fläche. "Mit persönlicher Beratung und unserem kostenlosen Girokonto wollen wir Marktanteile in Limburg gewinnen." Insgesamt sind in Limburg 20 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Zahl der Firmenkunden konnte laut Peter Radermacher, Niederlassungsleiter Firmenkunden Wiesbaden, in der Niederlassung um fast fünf Prozent auf über 1600 gesteigert werden. Wachsen möchte die Commerzbank in seinem Bereich des Firmenkundengeschäfts vor allem mit Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 15 und 100 Millionen Euro. Dazu gehören insbesondere international tätige Unternehmen.