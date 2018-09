Die besten Azubis dürfen ins Ausland

Claus-Hinrich Roth von der Unternehmerfamilie und Karin Jakobs aus der Personalabteilung überreichten den Auszubildenden Urkunden. Die angehende Industriekauffrau Lena Ortmüller entschied den Wettbewerb mit 96 von 100 Punkten für sich. Sie darf sich auf einen vierwöchigen Aufenthalt bei Roth Nordic in Dänemark freuen.

Voraussetzung sind gute Noten

Den zweiten Platz im sogenannten Star-Programm belegte Julia-Linda Kotas, angehende Fachkraft für Lagerlogistik, und den dritten Platz Kevin Max Keßler, Auszubildender zum Industriemechaniker. Beide erhielten Einkaufsgutscheine. "Hut ab für die sehr guten Ergebnisse", sagte Roth. Es sei eine knappe Entscheidung gewesen.

Für das Star-Programm qualifizieren sich Auszubildende der kaufmännischen, technischen und gewerblichen Berufe mit der schulischen Gesamtnote "gut" oder besser. In den Bewertungsprozess fließen die beruflichen Leistungen, das Ergebnis der Zwischenprüfung und das Resultat aus dem Interview in einer Fremdsprache ein. Alle Bewerber des Star-Programms dürfen an einem Sprachkurs teilnehmen.

Das von Roth entwickelte Programm gibt es seit 2006. Wie das Unternehmen mitteilt, sei es eine Bereicherung für die Auszubildenden, internationale Berufserfahrungen zu sammeln. Neben der Verbesserung der Sprachkenntnisse fördere der Auslandseinsatz Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit. (red)