Ehepaare brauchen Testament

Oberbürgermeister Manfred Wagner, der die Schirmherrschaft für den jährlich stattfindenden Erbrechtstag übernommen hat, begrüßte die Zuhörer. Der erste Vortrag widmete sich dem Thema „Erben ohne Testament“. Rechtsanwältin und Notarin Natalie Löw von der Kanzlei Kleymann, Karpenstein und Partner erläuterte Wissenswertes rund um den Erbschein und das Europäische Nachlasszeugnis.

Sie erklärte, wann ein Erbschein benötigt wird. Dabei ging sie auf Fälle ein, in denen er trotz Vorliegen eines Testaments erforderlich wird, wie beim notariellen Berliner Testament mit Pflichtteilstrafklausel. Die Besucher erfuhren zudem, welche Unterlagen Nachlassgericht oder Notar benötigen, um einen Erbscheinantrag aufzunehmen.

Löw ging auch auf die Möglichkeiten ein, die das 2015 eingeführte Europäische Nachlasszeugnis bietet. Hinterlässt etwa ein deutscher Erblasser Grundbesitz im EU-Ausland, kann das Europäische Nachlasszeugnis seinen Erben die Abwicklung des Nachlasses im Ausland erheblich erleichtern.

Im Anschluss daran räumte Rechtsanwältin Sabine Flegel, ebenfalls Kanzlei Kleymann, Karpenstein und Partner, mit häufigen Irrtümern bei Vorsorge und Nachlass auf.

„Versäumnisse in der Vorsorge kommen in der Regel erst ans Licht, wenn es zu spät ist“, warnte Flegel. Problematisch sei, wenn kinderlose Ehegatten davon ausgehen, sie würden Alleinerben, wenn einer von beiden verstirbt. Und dann finde sich der Hinterbliebene in einer Erbengemeinschaft mit Neffen und Nichten des verstorbenen Ehepartners wieder, mit denen er das in der Ehe aufgebaute Vermögen teilen muss. Ebenso häufig komme es vor, dass Ehegatten ein gemeinsames handschriftliches Testament machen. Dabei sei ihnen oftmals nicht bewusst, dass nach dem Tod des Ersten von ihnen, der Zweite dieses gemeinsam errichtete Testament nicht mehr ändern darf. Ändert der Überlebende später seine Wünsche, so ist ein neues von ihm errichtetes Einzeltestament ohne Wirkung.

Auch das Verschenken von Vermögen an einen „Wunschkandidaten“ bietet keinen Ausweg, wenn damit der testamentarische Erbe beeinträchtigt wird.

Erben hätten nicht selten die Vorstellung, das Nachlassgericht sorge für die gerechte Aufteilung des Nachlasses. Tatsächlich müssten sich die Erben selbst einigen.

Die Kanzlei Wörner, Schäfer, Rückert begleitete den zweiten Teil der Veranstaltung fachlich. Rechtsanwalt und Notar Axel Sollmann erläuterte die vorweggenommene Erbfolge. Sodann wurden die Vor- und Nachteile der Zuwendungen zu Lebzeiten beleuchtet.

Sozialämter können zehn Jahre lang Schenkungen zurückfordern

In einem weiteren Teil ging es um Wohnrecht und Nießbrauch. Rechtsanwältin und Notarin Anne Uebach berichtete über die Absicherung durch vertragliche Rückforderungsansprüche. Rechtsanwalt und Notar Benjamin Schäfer ging darauf ein, ob eine spätere Verarmung des Schenkenden, beispielsweise durch Pflegebedürftigkeit, Auswirkungen auf die Schenkung hat. Entscheidend sei hierbei die Zehn-Jahres-Frist, innerhalb derer die Schenkung durch das Sozialamt zurückgefordert werden kann. (red)