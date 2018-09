Ein Verband, aber keine Städtehochzeit

Zur Debatte stand die Satzung des Gemeindeverwaltungsverbands von Braunfels und Solms. Und, so viel hatte sich bereits abgezeichnet, bei einem negativen Votum der Stadtverordneten wäre die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) möglicherweise geplatzt.

Durch den Verwaltungsverband, der in Zukunft „Städteservice Solms-Braunfels“ heißen soll, erhoffen sich die Städte, die immer komplexer werdenden Verwaltungsaufgaben besser bewältigen zu können. Ende 2016 wurde die Zusammenarbeit von den Stadtverordneten beider Städte einstimmig beschlossen.

Die Satzung des Verbands, die die rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit bilden soll, sorgte zuletzt allerdings für Diskussionen und Kontroversen. Möglicherweise auch, weil es noch keine Mustersatzung für eine solche IKZ gibt – die beiden Städte sind hier sozusagen Pioniere. Die Frage, wie zukünftig die Umsatzsteuer im Verband abgerechnet wird und die Anzahl der für die IKZ notwendigen Mitglieder in der Verbandsversammlung, waren unter anderem Punkte, bei denen es Kontroversen gab. Die Mitglieder des Umweltausschusses sowie des Haupt- und Finanzausschusses gaben kein positives Votum zur Satzung. Lediglich der Sozialausschuss empfahl, die Satzung zu beschließen. Vor allem aus den Reihen der CDU und der SPD wurden Bedenken zum vorgelegten Regelwerk laut.

Doch dann die unerwartete Wende: Die Fraktionsvorsitzenden aller Parteien sprachen sich für die Satzung des Gemeindeverwaltungsverbands aus. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Brigitte von Zydowitz, wies darauf hin, dass die Kommunalpolitiker noch vor einem Jahr geschlossen für den Start der IKZ gestimmt hatten.

Diskussion und Kontroversen im Vorfeld

Seitdem habe es umfangreiche Arbeiten und neue, zusätzliche Aufgaben für die Mitarbeiter in der Verwaltung der Städte gegeben. „Eine Ablehnung der Satzung heute, würde in meinen Augen eine unglaubliche Unglaubwürdigkeit des Parlaments darstellen, so dass ich davor nur warnen kann“, sagte Zydowitz. Sie wies zudem auf die zu erwartenden Fördermittel des Landes Hessen hin, die „übrigens von zwei von CDU-Ministern geführten Ministerien“ zugesagt worden seien.

Gerd Mathes, Fraktionsvorsitzender der SPD erklärte anschließend: „Ja es gab zuletzt intensive Diskussionen.“ Dies sei insbesondere in Hinblick auf die Regelung der Umsatzsteuer der Fall gewesen. Die Frage, wie diese ohne Verluste abgerechnet werden könne, stand hier im Raum. Mittlerweile gebe es dank weiterer Informationen eine grundsätzlich positive Haltung zur Satzung. In den Ausschüssen habe sich die SPD enthalten, weil die Mitglieder erst in ihrer Fraktionssitzung über das Thema hätten abstimmen wollen. Jetzt wolle man einstimmig für die Satzung votieren, auch wenn die SPD eine kleinere Verbandsversammlung – mit weniger als neun Personen – begrüßt hätte.

Joachim Schmidt, Fraktionsvorsitzender von FDP und FWG – Bürger für Braunfels, sagte, bei allen unterschiedlichen Auffassungen, müsse jeder, der sich enthalte oder gegen die Verbandssatzung stimme bedenken, was er für Signale sende – zum einen an die mit der Umsetzung der IKZ betrauten Mitarbeiter der Stadtverwaltung zum anderen auch in Richtung der Stadt Solms. „Wir müssen jetzt die Chance nutzen, um das umzusetzen, was wir jahrelang als Monstranz vor uns hergetragen haben“, appellierte er.

„Wir haben ein großes, ehrgeiziges Projekt gestartet, in das viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit und viele Stunden der Mitarbeiter der Stadt geflossen sind. Was wäre es für ein fatales Signal, wenn wir all das jetzt mit einer Abstimmung in den Orkus schicken?“, fragte Schmidt. „Einmal gezündet, gibt es nun so leicht kein Zurück mehr“, sagte Christian Breithecker von der CDU. Auch er listete Punkte auf, an denen es für seine Partei Diskussionsbedarf gegeben haben. Allen voran die Abrechnung der Umsatzsteuer durch den Verband. „Es besteht hier immer noch ein latentes Risiko“, sagte er. Im schlimmsten Fall wären es 1,2 Millionen Euro, die die Städte hier verlieren würden.

Breithecker, wie später auch der Fraktionsvorsitzende der CDU, Sascha Knöpp, kritisierten, dass es von Seiten des hessischen Innenministeriums hierzu zwar Schreiben gebe, die das Risiko nahezu ausschließen würden, eine Rechtsverbindlichkeit dadurch aber nicht geschaffen sei. Da nun aber wie bei anderen Verbänden, beispielsweise den Abwasserverbänden, abgerechnet werden solle, könne er der Verbandssatzung zustimmen.

Satzung tritt zum 1. Juli in Kraft

Aber: „Wir reden hier von einem Städteservice, der als Dienstleister für Braunfels und Solms zur Verfügung steht. Wir reden nicht von einer Verlobung oder gar Hochzeit zweier Kommunen. Beide Städte bleiben völlig eigenständig in ihren Entscheidungen“, betonte Breithecker.

Die Braunfelser Stadtverordneten beschlossen die Satzung einstimmig bei fünf Enthaltungen. Sie tritt nun zum 1. Juli 2018 in Kraft. (jeb)