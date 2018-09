Eine Investition für die Zukunft

Laut einer Studie des statistischen Landesamtes wird sich bis zum Jahr 2030 in Nord- und Mittelhessen im Hinblick auf die Demografie Dramatisches abspielen: Die Anzahl der Menschen im Alter von über 80 Jahren wird um rund ein Drittel steigen. „Mit dieser Entwicklung kommt es zu einer Verschiebung der wesentlichen Krankheiten. Für das Jahr 2030 ist prognostiziert, dass die vier häufigsten Krankheiten Herzerkrankungen sein werden“, referierte Professor Harald Renz, ärztlicher Geschäftsführer des Marburger Uniklinikums (UKGM). Herzkliniken sehen sich in den kommenden Jahrzehnten also einer Herkulesaufgabe gegenüber.

Auch Dr. Gunter Weiß, Vorsitzender der Geschäftsführung und Kaufmännischer Geschäftsführer des Universitätsklinikums Marburg, zeigte sich erfreut über die Verpflichtung des 50 Jahre alten Herzchirurgen. „Mit Professor Rastan machen wir uns zukunftsfest“, sagte er.

Der Nachfolger von Rainer Moosdorf

Professor Ardawan Rastan folgt auf Professor Rainer Moosdorf, der in diesem Jahr in den Ruhestand ging und unter dem die Klinik im Jahr 1994 gegründet worden war.

Professor Ardawan Rastan komplette Stellenbezeichnung lautet „Direktor der Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Marburg des Universitätsklinikums Gießen/Marburg“.

Unter anderem liegen seine Schwerpunkte bei Herzklappeneingriffen, Herzklappenchirurgie sowie operativen Eingriffen an Herzkranzgefäßen. Außerdem hat der Mediziner die Professur für Herzchirurgie an der Philipps-Universität inne, kann auf zahlreiche wissenschaftliche Publikationen sowie Vorträge zurückblicken und war bereits an den Universitäten Göttingen und Leipzig tätig.

„Ich freue mich über diese Facette, weil sie die Möglichkeit gibt, Medizin weiterzuentwickeln“, sagt Professor Ardawan Rastan über seinen universitären Auftrag.

„Ich lebe nun hier in Marburg“

Außerdem ist der Professor auch Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie im Herz-Kreislaufzentrum Rotenburg/Fulda. Ein Posten, den er 2012 antrat.

„Ich lebe nun hier in Marburg“, sagt er und berichtet von so manchem 15-stündigen Arbeitstag bisher.

Neben seinen Referenzen ist es diese Doppelfunktion, die den Mediziner für das Universitätsklinikum so interessant gemacht hat. Denn so soll die bereits bestehende Vernetzung zwischen Marburg und Rotenburg/Fulda noch enger gespannt werden.

„Bei komplexen Fällen können Patienten an den Standort verlegt werden, wo die Ärzte die beste Fachkompetenz haben. Außerdem haben wir einen ­Austausch von Know-how, Personal und Technologie“, beschrieb Professor Ardawan Rastan die Verknüpfung der beiden Kliniken. Laut Dr. Gunter K. Weiß sei dies ein Wechselspiel, von dem alle Beteiligten profitieren würden.