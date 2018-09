"Eine gewaltige Herausforderung"

„Die Digitalisierung ist im vollen Gange und sorgt für einen tiefen Wandel in jedem Lebensbereich“, betonte Klaus Pradella, Journalist beim Hessischen Rundfunk, der die Veranstaltung moderierte.

Stefan Weber, Vorsitzender des Verbands, bezeichnete bei seiner Begrüßung die Digitalisierung als ein Wachstumsthema, dem sich über kurz oder lang kein Unternehmen entziehen könnte, wolle es auf Dauer konkurrenzfähig bleiben.

Die Metall- und Elektroindustrie in Mittelhessen sei mit über 30 000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in der Region. „Wir müssen dieser Herausforderung gerecht werden, auch um den Standtort Mittelhessen dauerhaft zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten. Dieser Umbruch ist eigentlich nichts Neues, er hat aber rasant an Fahrt gewonnen. Über 70 Prozent der Unternehmen sehen die Digitalisierung als große Herausforderung. Damit rangiert der digitale Wandel gleichauf mit dem Fachkräftemangel und deutlich vor anderen internen und externen Herausforderungen.“

Die Digitalisierung sorgt für einen tief greifenden Wandel in nahezu allen Lebensbereichen

In diesem Zusammenhang forderte Weber von der Politik neue Öffnungsklauseln beim Arbeitszeitrecht. Dabei gehe es neben den wöchentlichen Höchstgrenzen auch darum, die festen Ruhezeiten zu lockern. Schon heute sei es schwierig, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und ihnen feste Arbeitszeiten vorzuschreiben. „Ich setze hierbei auch auf Bewegung bei den Gewerkschaften, denn letztlich gehe es um Arbeitsplätze in der Region“, so der Vorsitzende.

Für Oberbürgermeister Manfred Wagner ist Wetzlar nicht nur die „Goethestadt„, sondern auch der Standort von Firmen mit langer Tradition, die in verschiedenen Branchen Weltmarktführer sind. „Darum sind wir bemüht, den digitalen Prozess zum Wohle des Standortes Wetzlar wohlwollend zu begleiten.“

„Der digitale Wandel wird nicht nur die Wirtschaft beschäftigen, auch für die Institutionen bis hin zu den Kliniken und Rathäusern wird dieser Prozess der digitalen Vernetzung zum Thema werden oder ist es schon geworden“, betonte der neue Hauptgeschäftsführer von Hessenmetall, Dirk Pollert. Wandel gab es eigentlich schon immer. Die Dynamik, mit der die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert, scheint gewaltig. „Jedes Unternehmen braucht seinen individuellen Wandel von Prozessen, Objekten und Abläufen bei einer zunehmenden Nutzung digitaler Geräte. Dabei gilt für Industrie, Handwerk und Dienstleistungen den passenden Weg zu finden“, betonte der Gast aus Frankfurt, der in diesem Zusammenhang auch den zögerlichen Ausbau des schnellen Internets in einigen Regionen kritisierte.

„Wir sind in Hessen auf einem guten Weg, schon rund 65 Prozent der Unternehmen nutzen den digitalen Weg, wobei rund 20 Prozent der Kontakte zwischen Firmen und Kunden auf digitalem Weg abgewickelt werden. Den heimischen Firmen, die sich noch nicht sicher sind, wo und wie sie mit 4.0 beginnen sollen, riet Pollert, sich mit externen Experten in Verbindung zu setzen. Ein Problem gebe es: Es sei schwierig, kompetente Mitarbeiter zur Umsetzung digitaler Veränderungen zu finden.

In einem abschließenden Diskussionsforum mit Manfred Zissel (Carl Cloos, Schweißtechnik, Haiger), Gerd Ohl, Firma Limtronik, Limburg) und Professor Joachim Metternich von der TU Darmstadt, die von Klaus Pradella moderiert wurde, beleuchteten die Teilnehmer das Thema aus Sicht der Unternehmen und der Wissenschaft.

Dabei sprach Manfred Zissel auch die Kostenfrage an, wenn es darum geht, neue digitale Geschäftsfelder zu gestalten. Hier würde er sich von der Politik mehr finanzielle Unterstützung erwarten.

Um Wirtschaftlichkeit ging es auch Gerd Ohl. „Nicht jede Investition bringt den gewünschten Erfolg, da haben wir auch schon Lehrgeld bezahlt, aber die Konkurrenz zwingt uns, diesen Weg zu gehen.“

Er ermutigte die Anwesenden, sich externe Spezialisten mit ins Boot zu holen. „Dafür stehen wir mit unseren Programmen zur Verfügung, sie können sich von uns kostenlos beraten lassen“, so das Angebot von Professor Metternich.