Entspannen im Raum der Bewegung

Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts: Seit April 2015 bietet das Familienunternehmen ein Fitness- und Entspannungsangebot für seine Mitarbeiter. Mit einer Stunde "Rückenfit" startete am 18. März die Geschäftsführer Christian Rinn, Alfred Metz und Hartmut Schramm sowie weitere Führungskräfte das Gesundheitsangebot für die Mitarbeiter in eigens dafür geschaffenen Räumen.

"Ein bewusster Umgang mit der Gesundheit und ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben sind Ziele unserer Nachhaltigkeitsstrategie", erläuterte Christian Rinn. "Das wollen wir aktiv fördern. So haben wir zum Beispiel im vergangenen Jahr unsere Kantine aufwendig renoviert und mit dem neuen Küchenchef Stephan Gütlich ein ausgewogenes, gesundheitsbewusstes Speisenangebot entwickelt."

Seit April können die Mitarbeiter an "Rückenfit"-Trainings, Yoga- und Progressive Muskelentspannungs-Kursen teilnehmen. Dafür wurde eigens der "Raum der Bewegung" eingerichtet. Ein zweiter neuer Raum, der "Raum der Stille", dient der Entspannung und Entschleunigung, zum Beispiel auf einer speziellen Entspannungsliege, oder mit Platz zum Meditieren. Darüber hinaus können sich die Mitarbeiter im Rahmen der "Ernährungs- und Gesundheitssprechstunde" von der Gesundheitsmanagerin Maren Kleiß individuell beraten und coachen lassen.

Für Mitarbeiter der Firmenstandorte Steinbach und Stadtroda, die das Gesundheitsangebot in Heuchelheim aufgrund der Entfernung oder der Arbeitszeiten nicht nutzen können, bietet Rinn die kostenlose Teilnahme an bis zu vier Kursen jährlich bei den ortsansässigen Volkshochschulen an.