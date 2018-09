Erfolg für Wetzlarer "exact Beratung"

Die Grundlage für die Auszeichnung ist eine wissenschaftlich fundierte Kundenbefragung, die von Professor Dietmar Fink von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und Bianka Knoblach durchgeführt wurde. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) und führen den bundesweiten Beratervergleich zum siebten Mal durch.

Wissenschaftlich fundierte Befragung

Für die Auszeichnung ist entscheidend, dass die Kunden dem Berater einen hohen Grad an Professionalität attestieren und mit dessen Leistungen sehr zufrieden sind. Aufgrund der sehr guten Ergebnisse hat es die exact Beratung GmbH, die ihren Sitz am Karl-Kellner-Ring in Wetzlar hat, in die Riege der besten Berater 2016 geschafft.

Als Mentor des Beratervergleichs gratulierte Bundespräsident a. D. Christian Wulff der exact Beratung auf dem Deutschen-Mittelstands-Summit in Essen.

Die Wetzlarer Firma ist seit 1999 erfolgreich als Unternehmensberatung tätig.

Mit aktuell neun Mitarbeitern ist das Unternehmen Partner für kleine und mittlere Unternehmen in allen Bereichen der kaufmännischen Unternehmensführung.

Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Begleitung und Vermittlung von Unternehmensnachfolgen, Existenzgründungsberatung und Krisenmanagement. Das gesamte Beratungsteam freut sich über die Auszeichnung.

"Unsere Kunden erwarten, dass wir mit ihnen auf Augenhöhe kommunizieren und individuelle Lösungen für ihre spezifischen Herausforderungen erarbeiten", sagt Dirk Olbrich, Geschäftsführer der exact Beratung. "Die Auszeichnung bestätigt uns, dass wir den Wünschen unser Kunden gerecht werden und auch über den Tellerrand blicken." Weitere Infos unter www.top-consultant.de (red/lu)